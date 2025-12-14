أداء مميز للاعبين في ختام النسخة الـ5 من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة

العين في 14 ديسمبر/ وام/ اختُتمت اليوم منافسات النسخة الخامسة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدار يومين في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمدينة العين، بمشاركة لاعبي فئتي الشباب A (16–17 عاما) والكبار (18 عاماً فما فوق)، وسط مستويات فنية عالية ومنافسات قوية.

وشهد اليوم الختامي أداءً مميزاً من لاعبي الفئتين، جسد الجاهزية البدنية والفنية العالية، والانضباط التكتيكي، والقدرة على إدارة النزالات تحت الضغوط.

وجاءت المواجهات بمستويات متقدمة عكست الخبرة المتراكمة للاعبين، والعمل المنهجي الذي تنفذه الأندية في إعدادهم للمشاركات المحلية والدولية، ما أضفى طابعاً تنافسياً قوياً على مجريات البطولة.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن هذه النسخة تميزت بمستوى تنافسي مرتفع، لا سيما في نزالات فئتي الشباب والكبار، حيث أظهر اللاعبون نضجاً فنياً واضحاً في إدارة إيقاع النزالات والتعامل مع مختلف مراحلها.

وأكد أن الأداء الذي قدمه اللاعبون يعكس سلامة منظومة العمل في الأندية والأكاديميات، سواء على صعيد تطوير الجاهزية البدنية أو تعزيز الوعي التكتيكي، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات تشكل محطة مهمة لاختبار مستويات اللاعبين قبل الاستحقاقات الخارجية، وتسهم في تحديد العناصر القادرة على المنافسة دولياً ودعم المنتخبات الوطنية.

من جانبه، أكد كوما كالييف، مدرب أكاديمية "كوما" في دبي، أن نتائج اليوم الختامي جاءت لتجسد حجم العمل الذي قامت به الأندية والأكاديميات خلال الفترة الماضية، موضحاً أن اللاعبين خاضوا المنافسات بخطط واضحة واستعداد بدني وذهني مكثف، ونجحوا في تطبيق ما تدربوا عليه رغم قوة المنافسة.

وأضاف أن المستوى الفني المتطور في نزالات الشباب والكبار يعكس جدية الأندية في إعداد فرق قادرة على المنافسة، لافتاً إلى أن هذه البطولات توفر اختباراً حقيقياً للاعبين تحت الضغوط، وتسهم في تقييم أدائهم وتطوير نقاط القوة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأعرب عمر المرزوقي، لاعب أكاديمية "أدما" والحاصل على الميدالية الذهبية في فئة الشباب A وزن الريشة، عن فخره بالمشاركة في هذه النسخة، مؤكداً أن المنافسات اتسمت بالقوة والتنوع الفني، ما جعل كل نزال اختباراً حقيقياً للقدرة على التكيف والاستمرار حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية، لما توفره من فرص لاكتشاف الجوانب التي تحتاج إلى تطوير قبل المشاركة في بطولات أعلى مستوى.