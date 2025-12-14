اختتام مسابقة مهرجان السلع البحري للصيد بالصقور

أبوظبي في 14 ديسمبر/ وام / اختُتِمَت اليوم بنجاح كبير منافسات الجولة النهائية لمسابقة مهرجان السلع البحري للصيد بالصقور "الهَدَد"، التي أُقيمت على هامش فعاليات مهرجان السلع البحري.

وامتدت الجولة النهائية لثلاثة أيام متتالية، من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي، بمدينة السلع في منطقة الظفرة، وشملت ثلاثة أشواط، ويُعتبر الفائزون في الأشواط الثلاثة هم الفائزون بالبطولة؛ وقد نجح 25 صقرًا في اصطياد الطريدة خلال هذه الأشواط.

أما التصفيات التمهيدية، فقد أُقيمت على فترتين؛ الأولى من 7 إلى 9 نوفمبر "ثلاثة أشواط"، والثانية من 14 إلى 16 نوفمبر "ثلاثة أشواط"، وشارك في الأشواط التأهيلية 618 صقرًا، تأهل منها 158 صقرًا إلى الأشواط النهائية.

وتجذب هذه المسابقة سنويًا عددًا كبيرًا من المتسابقين، ويتضح ذلك من تزايد الأعداد وتنوع فئات المشاركين، إلى جانب الخبرة والكفاءة المكتسبة والارتفاع الملحوظ في مستوى المنافسة.

وتُقام المسابقة بتنظيم وإدارة نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية هيئة أبوظبي للتراث.

وأكد سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين أن أعداد المتنافسين هذا العام زادت بشكل كبير بفضل التسهيلات التي يقدمها النادي للصقارين، والتي شملت تبسيط عمليات التسجيل وإزالة العوائق أمام المتسابقين.

وأضاف أن الإقبال الكبير على المشاركة في السباقات التي ينظمها النادي مؤشر على نجاح المسابقة، بما يسهم في نشر رياضة الصقارة كواحدة من أهم الرياضات التراثية التي تحافظ على الموروث الشعبي الإماراتي.