الإمارات تحصد 23 ميدالية في ختام الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب

دبي في 14 ديسمبر/ وام / اختتم منتخب الإمارات لأصحاب الهمم مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب "دبي 2025" بحصيلة بلغت 23 ميدالية ملونة، بواقع 6 ذهبيات و8 فضيات و9 برونزيات، في ختام المنافسات التي أسدل الستار عليها مساء أمس في دبي فستيفال سيتي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نحو 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

وشهدت نسخة دبي تحطيم 25 رقماً قياسياً، منها 9 أرقام عالمية و16 رقماً آسيوياً، لتسجل واحدة من النسخ الاستثنائية التي حملت قصصاً ملهمة وأسهمت في إبراز جيل جديد من شباب القارة الآسيوية.

وتصدرت أوزبكستان جدول ميداليات الدول المشاركة في الدورة، بـ197 ميدالية، منهم 99 ذهبية، و57 فضية، و41 برونزية.

وتسلم بوروس سامهينغ، الوزير في مملكة كمبوديا علم استضافة النسخة المقبلة، من ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لـ"دبي 2025"، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

ووجه بالرقاد الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته ودعمه للحركة الرياضية بشكل عام، وأصحاب الهمم على وجه الخصوص، مؤكداً أن متابعة سموه كان لها أثر كبير في نجاح الحدث وتوفير جميع عوامل التميز لشباب آسيا لإبراز قدراتهم.

من جانبه، هنأ ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، منتخب أوزبكستان بتصدره الترتيب العام، مشيداً بأداء منتخبي إيران واليابان، وبإنجاز بنجلاديش التي حصدت ذهبيتين للمرة الأولى.