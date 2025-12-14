براند دبي يطلق الدليل الإرشادي لفعاليات "شتا حتّا" 2025

دبي في 14 ديسمبر/ وام / أصدر براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الدليل الإرشادي التفاعلي لمختلف الفعاليات المتضمنة في المهرجانات الستة المندرجة تحت مظلة مبادرة "شتا حتّا 2025"، والتي يتولى "براند دبي" تنفيذها بإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في دبي.

ويغطي الدليل الرقمي كافة الفعاليات والأنشطة والمرافق التي تشملها المبادرة التي انطلقت في الخامس من ديسمبر الحالي وتمتد حتى 20 يناير 2026، وتضم: مهرجان #شتانا_في_حتّا، من تنظيم "براند دبي"، و"مهرجان ليالي حتّا الثقافية" وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، و"مهرجان عسل حتّا" و"مهرجان حتّا الزراعي" وتنظمهما بلدية دبي، و"مهرجان الأسر المنتجة" من تنظيم هيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى "مهرجان حتّا وادي هب" من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

ويساعد الدليل الزوار على التعرف على مزيد من المعلومات حول مختلف الفعاليات العائلية والأنشطة الخاصة بالمهرجانات الستة والتي تغطي مجموعة واسعة من الاهتمامات المجتمعية والثقافية والتراثية والترفيهية، إضافة إلى اشتمال الدليل على خرائط توضح كيفية الوصول إلى كل منها، كذلك روابط لعدد كبير من الفعاليات والمتاجر المشاركة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تتيح الفرصة للتعرف بصورة أكبر عن نوعية تلك الأنشطة وطبيعتها وتوقيتاتها، كما تتيح المجال للاطلاع على ما يمكن الحصول عليه من منتجات ومأكولات ومشروبات وهدايا تذكارية وغيرها.

ويمكن الاطلاع على الدليل باللغتين العربية والانجليزية من خلال الرابط: https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fdubaidestinations.ae%2f%2d%2fmedia%2f2025%2fdecember%2f14%2d12%2fhatta%2dwinter.pdf&umid=487FF8E4-45EA-2106-B7EE-DF2F36EB268D&auth=d95b31bf228f812d834cf2cf03f5e34fa7215184-61c8affb7777ee93ea0019e745faf527d9140264