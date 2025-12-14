تواصل منافسات كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق لليوم الثالث

خورفكان في 14 ديسمبر/ وام / واصلت كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة على شاطئ خورفكان منافساتها لليوم الثالث، حيث أقيم سباق التتابع للفرق بواقع 12 مباراة وسط أجواء جماهيرية رائعة.

وشهدت مباريات اليوم الثالث تأهل الإمارات ومصر إلى دور الثمانية من البطولة، وفي نتائج المنافسات فازت ألمانيا على أستراليا 60/35، ونيجيريا على بلغاريا 60/50، وأندونيسيا على ألمانيا 60/56، والصين على مصر 60/49، وهونغ كونغ على بلغاريا 60/37، والبرازيل على الإمارات 60/58، والصين على هولندا 60/29، وأندونيسيا على أستراليا 60/47، والامارات على أذربيجان 60/40، ومصر على هولندا 60/47، وهونغ كونغ على نيجيريا 60/53، والبرازيل على أذربيجان 60/29.

حضر فعاليات اليوم الثالث سعادة عبدالملك محمد جاني رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وسعادة عبيد الغزاوي رئيس اللجنة البارالمبية العراقية وسعادة فرست إبراهيم نائب رئيس اللجنة البارالمبية العراقية وسعادة نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ونائب رئيس اللجنة المنظمة وسالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة والمنسق العام للبطولة وبخيت سعيد القرص مدير البطولة بجانب رؤساء اللجان المختلفة بالبطولة.