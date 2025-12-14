درهم الحمد يرفد مشاريع الشارقة الخيرية بـ23 مليون درهم منذ 2017

الشارقة في 14 ديسمبر / وام / تواصل خدمة "درهم الحمد" التابعة لجمعية الشارقة الخيرية تعزيز دورها كإحدى المبادرات الداعمة لبرامج الصدقة العامة عبر نموذج تبرع يومي منخفض القيمة يتيح لجميع أفراد المجتمع المشاركة في العمل الخيري من خلال بناء مسجد أو دعم مشروع إنتاجي لأرملة عاملة بحرفة يدوية وغيرها الكثير من سائر أبواب الصدقة العامة.

وتعتمد الخدمة على استقطاع درهم واحد فقط من رصيد المشتركين بصورة تلقائية بصفة يومية دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من المتبرع.

وأكد محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية أن الخدمة التي أطلقتها عام 2017 استطاعت منذ ذلك الحين حتى نهاية عام 2024 المساهمة في تمويل مشاريع خيرية متنوعة تجاوزت قيمتها 23 مليون درهم ما جعلها أحد الروافد المهمة لبرامج الجمعية خاصة تلك التي تستهدف الفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.

وقال إن ما يميز "درهم الحمد" كذلك هو شموليته إذ لا يقتصر على مشروع واحد بل يدخل ضمن مظلة الصدقات العامة التي تمول عشرات المبادرات الخيرية الأمر الذي يوسع أثر التبرع ويمنح المتبرع فرصة الإسهام في أكثر من مجال خيري في وقت واحد.