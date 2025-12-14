جامعة الشارقة في المرتبة 38 بتصنيف الاستدامة 2025

الشارقة في 14 ديسمبر/وام/ حلت جامعة الشارقة في المرتبة 38 عالميًا من بين 1745 جامعة مشاركة في تصنيف «يو آي جرين متريك – UI GreenMetric» العالمي للاستدامة لعام 2025 محافظة في الوقت ذاته على صدارتها محليًا للعام التاسع على التوالي، واحتلالها المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الأول عربيًا .

ويُعنى تصنيف «UI GreenMetric» بتقييم الجامعات الأكثر التزامًا بمعايير التنمية المستدامة، والبيئة النظيفة، والإدارة الرشيدة للموارد.

ورفع سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، مشيدًا بدعم سموه المتواصل ورؤيته السديدة التي أسهمت في تعزيز المكانة العالمية للجامعة وترسيخ ريادتها في مجالات الاستدامة.