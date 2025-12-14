مزاينة مدينة زايد تتوج الفائزين في أشواط المفاريد التلاد والشركاء

أبوظبي في 14 ديسمبر / وام / أعلنت مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، أسماء مُلاك الإبل الفائزين في منافسات سن المفاريد (التلاد والشركاء) ضمن 8 أشواط لإبل المحليات والمجاهيم، والتي أقيمت في منصة مزاينة الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوج ضيف الشرف السيد عبيد بن بليد المرر، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمنافسات، بحضور عدد من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذهب المركز الأول في شوط مفاريد تلاد لابناء القبائل 1 - محليات إلى " صنف " لمالكها هداف رضوان عيضه المنهالي، وكان المركز الأول في شوط مفاريد تلاد لابناء القبائل 1 - مجاهيم من نصيب " الكايدة لصيعري " لمالكها محمد مسعد سالم الصيعري، وفي شوط مفاريد تلاد لابناء القبائل 2- مجاهيم نالت المركز الأول " العسره " لمالكها نايف خادم غيث محمد القبيسي، وحظيت " حـضـور " لمالكها بخيت عبدالله بخيت بن عوضان المنهالي بالمركز الأول في شوط مفاريد الشركاء 1 – مجاهيم.

أما في شوط مفاريد الشركاء 2 - مجاهيم فحصدت المركز الأول " نجاح " لمالكها محمد حمد عبدالهادي الغفراني المري، وفي شوط مفاريد تلاد لابناء القبائل 2- محليات استحقت المركز الأول " الغزيل " لمالكها هداف رضوان عيضه المنهالي، وفي شوط مفاريد الشركاء 1 - محليات نالت المركز الأول " العنود " لمالكها خميس مصبح سعيد السعدي، واحتلت " الفـــاخره " لمالكها حميد سعيد السيد سعيد المحرمي المركز الأول في شوط مفاريد الشركاء 2 – محليات.

وشهد اليوم الأحد دخول المطايا المشاركة في أشواط المفاريد الشرايا للمجاهيم والمحليات بالإضافة إلى المهجنات الأصايل والوضح، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء غدٍ الاثنين، فيما تدخل صباح غدٍ الاثنين الإبل المشاركة في منافسات أشواط الحقايق للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح.