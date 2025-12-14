عرض أردني في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

الشارقة في 14 ديسمبر / وام / شهدت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، التي تُقام في منطقة الكهيف العرض المسرحي الأردني «يا زين»، من تأليف أحمد الفاعوري وإخراج إياد الشطناوي،المستلهم من بيئة البادية الأردنية.

شهد الفعاليات سعادة عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة، وجمع من المهتمين بالشأنين الثقافي والمسرحي وشارك في بطولة العمل كل من: علي عليان، غادة عباسي، هاني الخالدي، رسمية عبده، كرم الزواهرة، رهف الرحبي، نجم الزواهرة، نغم بطارسة، وروان ثلجي، وسجل الموسيقى مراد دمرجيان، فيما صمم الإضاءة محمد مراشدة.

وأشادت المسامرة النقدية التي أعقبت العرض، وتحدث فيها بصفة رئيسية الدكتور عبدالكريم جواد من سلطنة عمان، بتكامل وتناغم عناصر العمل، واصفًا العرض بالممتع .

من جانبه، أشار مخرج العرض إلى أن تجربة المسرح الصحراوي أسهمت في اكتشاف غنى البادية الأردنية، واستعادة العديد من المفردات والتعبيرات العامية التي اندثر استخدامها في الحياة اليومية.

وقام أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح ومدير المهرجان، بتكريم الدكتور عبدالكريم جواد، إلى جانب فرقة العرض الأردني.