"فيكتوري" يعزز تتويجه ببطولة العالم بالفوز بجائزة دبي الكبرى لـ"إكس كات"

دبي في 14 ديسمبر/وام/ عزز فريق "فيكتوري" تتويجه ببطولة للعالم لبطولة الزوارق السريعة فئة "إكس كات" لموسم 2025، بعد فوزه اليوم بالمركز الأول في السباق الرئيسي الثاني لجائزة دبي الكبرى، عبر الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي على متن زورق "فيكتوري 7".

واستكمل فريق فيكتوري ثنائية الفوز في جائزة دبي الكبرى، بعدما سبق له إحراز المركز الأول في السباق الرئيسي الأول، ليحصد 70 نقطة بواقع 35 نقطة عن كل سباق، وينهي الموسم العالمي في الصدارة برصيد إجمالي بلغ 200 نقطة، متقدماً على فريق الفجيرة الذي حل ثانياً برصيد 132 نقطة، وفريق بريطانيا ثالثاً برصيد 126 نقطة.

وأنهى العديدي وآل علي السباق الرئيسي الثاني بزمن قدره 40:00:74 دقيقة، متقدمين بفارق 12.66 ثانية عن فريق الشارقة صاحب المركز الثاني، وبفارق دقيقة و01 ثانية عن فريق الفجيرة الذي حل ثالثاً.

وشهد المنافسات الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، وخلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، فيما قام بتتويج الفائزين كل من سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وجون ماري فان لاركن نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، إلى جانب أعضاء مجالس إدارات الأندية البحرية في الدولة.

من جانبه، هنأ سيف جمعة السويدي فريق فيكتوري بمناسبة الفوز بلقب بطولة العالم لفئة "إكس كات"، مؤكداً أن التفاني والعمل المتواصل طوال الموسم شكّلا العامل الأبرز في تحقيق الإنجاز، من خلال الأداء المتوازن منذ الجولة الافتتاحية في الفجيرة، مروراً بجولتي الكويت ودبي.

وأشاد بجهود اللجان التنظيمية في إنجاح جائزة دبي الكبرى على مختلف المستويات، وضمان تطبيق أعلى المعايير التنظيمية، إلى جانب تهيئة موقع المنافسات على شاطئ نسناس في جميرا لاستقبال الجماهير التي توافدت من مختلف الجنسيات، واستمتعت بمنافسات قوية شهدت مشاركة فرق من بريطانيا والسويد والنرويج والكويت وإيطاليا، إلى جانب الفرق الإماراتية.