عملية الفارس الشهم (3) تفتتح مركز الإمارات الطبي لخدمة المرضى بمواصي خانيونس

غزة في 14 ديسمبر/ وام/ افتتحت عملية الفارس الشهم 3 مركز الإمارات الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في خطوة إنسانية تهدف إلى تعزيز القطاع الصحي، ودعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات علاجية عاجلة تُساهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية في القطاع.

ويضم المركز أقسامًا تخصصية متعددة، ويقدّم خدمات طبية شاملة للمرضى والمصابين، تشمل الرعاية الصحية الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد علي الشحي، رئيس البعثة الإماراتية لعملية الفارس الشهم (3)، أن افتتاح المركز الطبي يأتي ضمن الجهود الإماراتية لدعم القطاع الصحي وتخفيف معاناة سكان القطاع، مؤكداً مساندة دولة الإمارات لقطاع غزة بكافة الاحتياجات الإنسانية.

كما ثمّن د. محمد اربيع نائب رئيس لجنة إسناد عملية الفارس الشهم (3) الجهود الإماراتية في دعم القطاع الصحي، وتقديم كافة المساعدات لسكان قطاع غزة، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال د. سامح حميد مدير مركز الإمارات الطبي: "المركز مؤهل لاستقبال حالات الطوارئ من المرضى والمحتاجين للرعاية الطبية الأولية بأقسام متخصصة وصيدلية لتوفير العلاج المناسب".

وأثنت هبة النجار منسق الصحة العالمية في قطاع غزة، على جهود دولة الإمارات ومساهمتها المستمرة في دعم النظام الصحي منذ بداية الأحداث في غزة، التي لم تتوانَ منذ بداية الأزمة في إنشاء المستشفى الميداني الإماراتي، وكانت دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقدمت الدعم لكافة مستشفيات القطاع، مما ساهم في تعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة التحديات وتقديم الرعاية للمرضى.

ويأتي افتتاح مركز الإمارات الطبي ضمن الدعم الطبي الإماراتي المتواصل الذي يشمل تسيير القوافل الطبية، وتوفير سيارات الإسعاف، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والتي تقدمها عملية الفارس الشهم 3 بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان قطاع غزة.

ويُعد هذا الجهد امتدادًا لعمل المستشفى الميداني الإماراتي الذي يواصل دعم القطاع الصحي وتخفيف الضغط عن المرافق الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمصابين.