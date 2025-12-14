انطلاق فعاليات مهرجان "نسمات مصفوت" في عجمان

عجمان في 14 ديسمبر / وام/انطلقت اليوم في إمارة عجمان فعاليات مهرجان "نسمات مصفوت" الذي ينظمه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ضمن فعاليات برنامج "قرى الإمارات" وبالشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري وسط أجواء اجتماعية وتراثية أصيلة تعكس الموروث الثقافي والشعبي وجمال الطبيعة.

ويأتي مهرجان "نسمات مصفوت" ليؤكد التزام المجلس بتقديم مبادرات مستدامة ومبتكرة ضمن مشروع "قرى الإمارات" بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية ويدفع عجلة النمو الاقتصادي والسياحي.

وتسهم المهرجانات الوطنية في تعزيز مكانة قرى الإمارات كوجهة سياحية رائدة عبر إبراز مقوماتها الطبيعية والتراثية وتوفير منصات تعزز مشاركة المجتمع بما يتوافق مع رؤية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في جعل المجتمع شريكاً أساسياً في التنمية.