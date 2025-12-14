الأسترالي كاين بطلاً للرجال والكورية يون تتصدر السيدات في كأس الإمارات للجولف





العين في 14 ديسمبر/ وام/ أحرز الأسترالي كاين موددنا لقب بطولة كأس الإمارات للجولف في نسختها الثانية، لفئة الرجال بمجموع 14 ضربة تحت المعدل.

وتوجت الكورية الجنوبية يون سيو يانغ بطلة للسيدات بمجموع 7 ضربات تحت المعدل، وحصدت أستراليا لقب الفرق بمجموع 25 ضربة تحت المعدل، وجاء الفريق الكوري الجنوبي وصيفا برصيد 22 ضربة تحت المعدل في ختام منافسات البطولة مساء اليوم.

وأقيمت البطولة على مدار 4 أيام في نادي العين للفروسية والرماية بمشاركة 111 لاعباً ولاعبة.

شهد مراسم التتويج اللواء" م" عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وسعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وتوم فليبس الرئيس التنفيذي لبطولة "دي بي ورلد".

وعلى هامش الفعاليات الكبرى، أقيمت بطولة "صقور المستقبل"، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من الإمارات والمقيمين.

وهنّأ العواني الفائزين في البطولة، وأشاد بالمستوى الفني الرفيع والتنظيم المميز، وأكد أن ما تحقق من نجاح يعكس المكانة المتقدمة لرياضة الجولف في الإمارات.

وأضاف أن البطولة محطة مهمة على روزنامة الجولف، وتستقطب نجوم اللعبة على المستويات العربية والقارية والدولية، بما يعزز التنافسية ويرتقي بالخبرات الفنية للاعبين، ويسهم في بناء قاعدة قوية للمستقبل.

ونوه إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي يواصل دعمه ورعايته لمثل هذه البطولات النوعية، انطلاقاً من رؤيته في تمكين الرياضات الفردية وتوفير بيئة تنافسية مستدامة، لاسيما ان دولة الإمارات وجهة لنجوم الجولف والجماهير، بفضل ما تمتلكه من ملاعب حديثة وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والأجواء المثالية التي توفر تجربة رياضية وسياحية متكاملة للمشاركين والزوار.

من جهته قال الهاشمي إن رياضة الجولف في دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو التميز والريادة، مشيدا بالدور المميز لأولياء الأمور الذين حرصوا على الحضور ومساندة أبنائهم، لاسيما أن دعمهم يشكّل أساساً في بناء جيل رياضي واعد، وشدد على حرص الاتحاد بتنظيم هذه البطولة سنويا لتكون منصة لاكتشاف المواهب وتعزيز قيم الرياضة.