النسخة القادمة من أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة تعقد في نوفمبر 2026

أبوظبي في 15 ديسمبر/ وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن النسخة القادمة من أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ستعقد خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، تحت شعار: "معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة".

وجاء هذا الإعلان عقب النجاح المتميز الذي حققته نسخة 2025 من أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، بدعم الشركاء البلاتينيين: شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) – شريك الطاقة، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة – شريك الرؤية، وبيور هيلث – شريك الصحة، إلى جانب الشركاء الإستراتيجيين: دائرة البلديات والنقل ودائرة الثقافة والسياحة.

وخلال الأسبوع، قامت معالي سناء بنت محمد بن سهيل، وزيرة الأسرة والمدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بعدد من الزيارات الميدانية شملت زيارة مستشفى دانة الإمارات في يوم الطفل العالمي لتهنئة الأسر بمواليدهم الجدد والتأكيد على أهمية السنوات الأولى من عمر الطفل، بالإضافة إلى زيارة مدينة الإمارات الإنسانية حيث التقت بـ 130 طفلاً من المقيمين بالمدينة وأسرهم.

وشهد أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025 أكثر من 300 فعالية وتجربة مجتمعية تم تقديمها بالتعاون مع أكثر من 70 شريكًا في إمارة أبوظبي، واستقطبت أكثر من 65 ألف مشارك في هذه الأنشطة، بإجمالي يقارب 55 ألف ساعة مشاركة.

وحظيت الحملة التوعوية "سنواتهم الأولى تفرق" المصاحبة لأسبوع الطفولة المبكرة، بتفاعل كبير من المجتمع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمت مشاهدة رسائل الحملة أكثر من 109 ملايين مرة، وتفاعل معها أكثر من 862 ألف شخص عبر المشاهدات والمشاركات، مما يعكس مدى ارتباط الأسر والمجتمع بالرسالة الأساسية للأسبوع حول أهمية السنوات الأولى في حياة الطفل.

وتم توزيع 600 نسخة من دليل الصحة النفسية للوالدين، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية، وتشجيع الممارسات الأسرية الإيجابية ، كما تم بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، توزيع "حزمة الوالدين" على أولياء الأمور في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك عبر 257 مدرسة و235 حضانة و37 مدرسة من مدارس الشراكات التعليمية.

ومن المقرر أن يشهد أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2026 انعقاد منتدى "وَد"، الحدث الرئيسي لمبادرة ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك تحت شعار "رعاية متكاملة: الأسر، المجتمعات، والثقافة"، حيث سيجمع قادة وخبراء ومبتكرين من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل تنمية الطفولة المبكرة.