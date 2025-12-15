"أبوظبي للرياضات المائية" يختتم دولية السباحة بمشاركة قياسية

أبوظبي في 15 ديسمبر/ وام/ اختتمت في مقر المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد، أمس، منافسات بطولة أبوظبي الدولية للسباحة، والتي أقيمت على مدار 3 أيام بمشاركة قياسية بلغت أكثر من 1000 سباح وسباحة من 30 دولة.

وطبقا لجدول الترتيب النهائي بختام المنافسات تصدر نادي هاملتون أكواتيكس دبي القائمة بـ99 ميدالية ملونة بواقع 30 ذهبية، و33 فضية، و36 برونزية.

وجاء ثانيا نادي تاينسايد بـ 93 ميدالية ملونة، بواقع 26 ذهبية، و35 فضية، و32 برونزية، ثم أكاديمية ريكا الرياضية بـ41 ميدالية ملونة بواقع 19 ذهبية، و13 فضية، و9 برونزية.

ورابعا نادي أبوظبي للرياضات المائية بـ 54 ميدالية ملونة، شملت على 15 ذهبية، و23 فضية، و16 برونزية.

وحضر الحفل الختامي للبطولة وتشارك في تويج الفائزين، كل من خويطر الظاهري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وأحمد المصعبي مدير قسم أندية الرياضات الفردية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد خويطر الظاهري أن النتائج التي تحققت في البطولة تبرز مدى تطور اللعبة في الدولة، ووجود العديد من الأبطال من مختلف الفئات والأعمار، وهو الأمر الذي يبشر بإكتشاف المزيد من اللاعبين الموهوبين.

وأضاف أن لاعبي النادي أكدوا جاهزيتهم مجددا لحصد العديد من الميداليات الملونة، ما يعكس مدى تطور قدراتهم الفنية من خلال المنافسات الكبرى، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.