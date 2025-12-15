"الطاقة والبنية التحتية" و"طيران الإمارات" تبحثان مستقبل وقود الطيران المستدام

دبي في 15 ديسمبر/ وام/ بحث سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ووفد "طيران الإمارات" برئاسة شانون سكوت، نائب رئيس الاستدامة والبيئة في مجموعة طيران الإمارات، بحضور سعادة المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، التوجهات المستقبلية لوقود الطيران المستدام "SAF، وإمكانات توظيفه في قطاع الطيران الوطني.

وناقش الاجتماع المسارات المرتبطة بتعزيز استخدام الوقود منخفض الكربون، بما يدعم جهود دولة الإمارات لخفض الانبعاثات، ويواكب توجهاتها نحو تعزيز استدامة قطاع الطيران، كما جرى استعراض أبرز التطورات العالمية المتعلقة بوقود الطيران المستدام وتقييم انعكاساتها على خطط القطاع في الدولة.

وأكد المجتمعون أن التوسع التجاري في شراء هذا النوع من الوقود ما يزال مرتبطاً بزيادة مستويات الإنتاج عالمياً، وتوفر الإمدادات، وانخفاض التكاليف، ما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات الدولية ومواكبتها، لافتين إلى أن الجهود الوطنية حالياً تتركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار التقني ودعم حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في مجالي الطاقة والاستدامة، ويعزز من تنافسية قطاع الطيران الوطني مستقبلاً.

وبدورها تحرص وزارة الطاقة والبنية التحتية، على متابعة التطورات الدولية ومواءمتها مع الخطط والأولويات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية لدعم مسار التحول نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة في قطاع الطيران.