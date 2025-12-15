"الاتحادية للموارد البشرية" تطلق برنامج "إدارة المواهب HR 2.O "

دبي في 15 ديسمبر/ وام/ أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن إطلاق برنامج "إدارة المواهب HR 2.O"، بالشراكة مع بيوت الخبرة العالمية "بي دبليو سي"، وجمعية إدارة الموارد البشرية "شريم" المتخصصة في مجال إدارة وتطوير كفاءة الموارد البشرية، بهدف تمكين قادة الموارد البشرية الحكومية، وتعزيز قدراتهم للمساهمة بشكل فاعل في الاستعداد والجاهزية لبيئة العمل المستقبلية.

وينسجم البرنامج مع أهم أولويات الهيئة في مواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة العمل الحكومي، وتعزيز مهارات مسؤولي الموارد البشرية للتعامل مع نماذج العمل المستقبلية وأهمها الذكاء الاصطناعي، والإسهام في خلق جيل جديد من المواهب المستقبلية وخبراء الموارد البشرية، إلى جانب بناء بيئة عمل مستقبلية مرنة تُلهم الابتكار وتُحفّز النمو.

ويأتي تصميم وإطلاق البرنامج في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير المواهب الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل، وتمكين القيادات الحكومية الوطنية، وبناء قدراتها في ظل عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الذكي في مجال الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.

ويجري اختيار المنتسبين لبرنامج "إدارة المواهب HR 2.O" وفق آلية تقييم دقيقة ومعايير محددة تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يضمن ترشيح نخبة من الكفاءات الوطنية في مجال الموارد البشرية، القادرة على قيادة التغيير وصناعة الأثر في منظومة العمل الحكومي، حيث سيحظى المشاركون في هذا المشروع التحولي على تدريب متخصص على مدار عام كامل، وفق خطة متكاملة تتناسب وقدرات المرشحين ومجالات تطويرهم.

ويعمل البرنامج على تعزيز القدرات المهنية لفرق الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، من خلال منهجية تدريب شاملة ومتكاملة، تركز على ستة محاور رئيسية تشمل: الكفاءة الرقمية وتقنيات الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وإدارة المواهب، وتحديد الاحتياجات التطويرية، والقيادة المتمحورة حول الإنسان وتصميم تجربة الموظف، إلى جانب تحليلات الموارد البشرية.

ويمتاز برنامج "إدارة المواهب HR 2.O " بتنوع أساليبه التدريبية التي تجمع بين النظرية والتطبيق العملي، حيث يشمل: جلسات تدريب تفاعلية، وحلقات نقاشية مع خبراء دوليين، ومختبرات إبداعية، ونماذج محاكاة واقعية، إلى جانب زيارات ميدانية لشركات عالمية رائدة، وتدريبات عملية تتيح للمشاركين التجربة ونقل مباشر للمعرفة.

ويُعد هذا البرنامج أحد المشاريع التحوّلية الرئيسية للهيئة خلال العام 2025، ويمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير منظومة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، إذ يسهم في بناء بيئة عمل مستقبلية مرنة ومحفّزة على النمو والابتكار، تعزّز جاهزية الكوادر الوطنية وتمكّنها من مواكبة متطلبات التحوّل والتطور المستمر في بيئات العمل الحكومية.

ويستهدف البرنامج الذي يمتد لعام كامل، العشرات من قادة ومسؤولي الموارد البشرية في مختلف الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف تمكينهم من أحدث المهارات والممارسات العالمية، والارتقاء بأدوارهم المحورية في قيادة التحول الحكومي ودعم استدامة الكفاءة المؤسسية.

وأكد سعادة فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن البرنامج يُعد محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تنمية وتطوير منظومة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، كما يجسد توجهات الهيئة نحو تمكين المواهب الوطنية بالمهارات والمعارف المستقبلية وتعزيز جاهزيتها في ظل المتغيرات المستمرة والمتسارعة، بما يرسخ دور الموارد البشرية كمحرك فاعل في صناعة التغيير وقيادة التحول المؤسسي، ويجعلها ركيزة أساسية لابتكار بيئات عمل محفزة ومستقبلية.

وأشار إلى حرص الهيئة في تصميم البرنامج على أن يكون متكاملاً وشاملاً، بالتعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية؛ لضمان نقل أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وإعداد قيادات موارد بشرية جاهزة للمستقبل، وقادرة على إحداث الأثر وصنع الفارق في بيئات العمل الحكومية.

وأكد سعادته أن الاستثمار في قادة الموارد البشرية، هو استثمار مباشر في كفاءة الحكومة وجاهزيتها للمستقبل، ورافعة أساسية لتحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز المؤسسي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشارك "بي دبليو سي" الشرق الأوسط وجمعية إدارة الموارد البشرية "شريم" كشركاء استراتيجيين في البرنامج وبالاستفادة من خبراتهما العالمية في مجال الموارد البشرية، تدعم " بي دبليو سي" و "شريم" تطوير قادة الموارد البشرية الحكومية وتزويدهم بالمهارات الاستراتيجية والتحليلية، والقدرة على قيادة التحول المؤسسي.

وتقود أيضاً جهوداً متكاملة في رفع المهارات والتقييم وتصميم أطر القدرات المؤسسية لمسؤولي الموارد البشرية في جهات مختلفة إقليميا وعالمياً، مما يعكس مكانتهما كمركز خبرة عالمي وريادي في قيادة التحول المؤسسي.

ويعكس إطلاق هذا البرنامج حرص الهيئة على الاستثمار في الكوادر البشرية، وإعداد قيادات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، وخلق جيل مبتكر من المتخصصين في الموارد البشرية يقود التغيير، ويرسم ملامح العمل الحكومي المستقبلي، إلى جانب تعزيز دور الموارد البشرية كمحرك استراتيجي في تطوير الأداء الحكومي واستشراف المستقبل، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.