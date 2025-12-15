سلطان القاسمي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي

الشارقة في 15 ديسمبر/ وام/ ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، والشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة جامعة الدراسات العالمية، اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس، وذلك في مقره بالمدينة الجامعية.

ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة بالحضور، مشيراً إلى الدور الرئيس الذي يلعبه المجلس في تطوير منظومة التعليم العالي ومؤسساته المتعددة في إمارة الشارقة، لتقدم صورة متكاملة تعكسُ رؤية الإمارة في تقديم أرقى أنواع العلم والمعرفة والبحث العلمي.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بالجامعات والأكاديميات وسبل تطويرها والتعاون فيما بينها، والارتقاء بتجربتها العلمية والبحثية، وما تقدمه من علوم متنوعة ومتخصصة بما ينعكس على جودة التعليم العالي وتنوعه للطلبة والباحثين.

واعتمد صاحب السمو رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، الهيكل التنظيمي للمجلس، بما يدعم أداءه لاختصاصاته المهمة، كما اعتمد سموه موازنة المجلس للعام 2026.

وتناول الاجتماع تطوير منظومة الدراسات العلمية المتخصصة في المجالات الفنية على مستوى الإمارة، وأهمية توحيد جهودها ضمن جامعة أكاديمية متخصصة بالفنون، وتجمع من خلالها التخصصات كافة، وتتوفر بها الإمكانات المتقدمة لتدريس وتأهيل الطلبة والموهوبين في مجالات الفنون.

كما تضمن الاجتماع جهود المجلس في تطوير البرامج الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة بشكل مستمر، وذلك بما يتوافق مع أعلى المعايير العلمية والأكاديمية العالمية، مما يسهم في رفع مستوى التعليم بمختلف تخصصاته.

وناقش الاجتماع ترقية وتطوير منظومة البحث العالي في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، بما يتوافق مع الشروط العلمية وحوكمة البحث العلمي في الجامعات والأكاديميات، وينعكس على نتائج ومخرجات البحوث.

حضر الاجتماع، إلى جانب سموهم كل من الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، والدكتورة عائشة بو خاطر الشامسي أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مستشار رئيس جامعة الشارقة، والدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.