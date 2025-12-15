"النقل المتكامل" يفوز بجائزة "مشروع الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي 2025"

أبوظبي في 15 ديسمبر / وام / فاز مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي بجائزة «مشروع الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي 2025» عن مشروع المركبات ذاتية القيادة «TXAI»، وذلك خلال قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات التي أُقيمت مؤخرًا في دبي.

وتُعد الجائزة إحدى الجوائز المهنية المتخصصة التي تُمنح ضمن القمة، وتندرج ضمن فئة «مشاريع الذكاء الاصطناعي الاستراتيجية» التي تكرّم المبادرات المبتكرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس أثرها العملي ودورها في دعم التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات.

و مشروع «TXAI» أول خدمة تجريبية للمركبات ذاتية القيادة في المنطقة، حيث بدأت مرحلته الأولى عام 2021، ويأتي كأحد المشاريع الداعمة للتوجه الاستراتيجي لإمارة أبوظبي نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة. ويعتمد المشروع على منظومة متقدمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية لتشغيل المركبات ضمن بيئة آمنة وفعّالة، ما جعله من أبرز المشاريع المرشحة للفوز في هذه الفئة.

وأكّد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن الفوز يعكس التقدم الذي تحققه إمارة أبوظبي في مجالات النقل الذكي، ويؤكد جهود المركز في تبنّي المشاريع القائمة على التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن مشروع TXAI يسهم في تعزيز منظومة النقل في الإمارة عبر توفير تجربة تشغيلية متكاملة وآمنة، إلى جانب مواصلة العمل على توسيع نطاق المشروع وتهيئة البنية التحتية اللازمة لاستيعاب المركبات ذاتية القيادة، بما يواكب مسارات التحول الرقمي.