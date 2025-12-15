بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس أمناء "كلمات"

الشارقة في 15 ديسمبر / وام /ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسِّسة ورئيسة مؤسسة كلمات اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة الذي عقد اليوم لاستعراض أبرز الإنجازات لعام 2025 ومناقشة الرؤية والخطط الاستراتيجية لعام 2026 في إطار التزام مؤسسة كلمات المستمر بتمكين الأطفال معرفيًا وتعزيز حقهم في الوصول إلى القراءة والمعرفة حول العالم.

وحققت المؤسسة خلال 2025 ضمن مبادرة "تبنَّ مكتبة" أثرًا واسع النطاق وصل إلى 42 موقعًا حول العالم عبر التبرع بـ 4600 كتاب باللغة العربية للأطفال موزعة على 46 مكتبة متنقلة في ثمان دول شملت البرازيل وجزر القمر والمغرب واليونان والمملكة المتحدة وأوغندا والبرتغال بما يعكس جهود المؤسسة في دعم الأطفال في البيئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي خلال الاجتماع أن مؤسسة كلمات تواصل ترسيخ نموذجها القائم على النشر الميسّر بوصفه أداة تمكين مستدامة لا تدخلًا مؤقتًا مشددة على أن الاستثمار في المعرفة يمثل أحد أكثر أشكال الدعم عمقًا وتأثيرًا في حياة الأطفال ومجتمعاتهم.

وأضافت أن النشر الميسر يمثل منظومة معرفية تعيد بناء علاقة الطفل بالقراءة والتعليم والحياة فهو يفتح أمام الطفل أبواباً جديدة لفهم ذاته والعالم من حوله ويمنحه أدوات تعزز استقلاليته وقدرته على اتخاذ القرار مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل بشكل دائم على تطوير برامجها وأدواتها لتمكين الأطفال معرفياً لأن الطفل القادر على الوصول إلى المعرفة يصبح أكثر قدرة على حماية حقوقه والمشاركة في تنمية مجتمعه والتفاعل الواعي مع تحديات عصره.

واستعرض مجلس الأمناء خلال الاجتماع أبرز إنجازات عام 2025 وفي مقدمتها التعاون مع شركة كانون لإطلاق تجربة مبتكرة تتيح للأشخاص المكفوفين "الشعور بالصور" إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من الكتب الميسّرة الشاملة في خطوة نوعية تعزز مفهوم الإتاحة المعرفية كما شملت الإنجازات المشاركة في ورش عمل إقليمية في تونس بتنظيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وفي إطار مبادرة "تبنَّ مكتبة" واصلت مؤسسة كلمات حضورها الإنساني عبر دعم الأطفال العرب في المستشفيات ومراكز العلاج ودعم الأطفال الفلسطينيين عبر المدينة الإماراتية للخدمات الإنسانية ومساندة الأطفال المحتاجين في المدارس الأهلية في الإمارات إلى جانب ترميم مكتبة في منطقة إفران في المملكة المغربية كما أطلقت المؤسسة خط منتجات بالتعاون مع الفنان الفرنسي-التونسي “إل سيد” لدعم مبادرة تبنَّ مكتبة بما يعزز استدامة المبادرة وربطها بالفنون الإبداعية.

كما شهد عام 2025 تنظيم ورش عمل قرائية ودورات تدريبية متخصصة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر ضمن مبادرة "أرى" التي تهدف إلى تطوير القدرات المعرفية لهؤلاء الأطفال في مجالي القراءة والكتابة وتوفر المبادرة مجموعة متنوعة من الكتب والمطبوعات بصيغ ميسّرة متعددة بما في ذلك كتب "برايل" والكتب المطبوعة بحروف كبيرة والكتب الصوتية والكتب الإلكترونية بصيغة EPUB3 تماشيًا مع التزام المؤسسة بتمكين هذه الفئة من الوصول المتكافئ إلى أدوات المعرفة والمحتوى الثقافي.

وناقش مجلس الأمناء ملامح رؤية «مؤسسة كلمات» لعام 2026 التي تركز على تعزيز النشر الميسّر وتطوير محتوى أكثر شمولاً وتوسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية لضمان وصول المعرفة إلى الأطفال في مختلف البيئات وتشمل الرؤية تمكين الأسرة وترسيخ ثقافة القراءة عبر برامج مجتمعية متخصصة والارتقاء بجهود المؤسسة في الابتكار والاستدامة من خلال نماذج عمل خيري ثقافي أكثر كفاءة كما تتضمن تعزيز الدراسات المتخصصة ورفع الحضور الدولي للمؤسسة دعماً لدورها في بناء بيئة قرائية عادلة وشاملة.

شارك في الاجتماع كل من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائبة رئيسة مجلس الأمناء والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي أمين الصندوق والشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ومعالي نورة بنت محمد الكعبي أمين عام مجلس الأمناء و الدكتورة محدثة الهاشمي وسعادة أحمد بن ركاض العامري وأحلام بلوكي وفؤاد منصور شرف أعضاء مجلس أمناء مؤسسة كلمات.

ويعكس الاجتماع الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس أمناء المؤسسة في توجيه مساراتها الاستراتيجية،وضمان استدامة أثرها الإنساني والثقافي وتعزيز حضورها كمؤسسة عالمية رائدة في تمكين الأطفال عبر المعرفة.