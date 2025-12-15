اتفاق يمنح الناقلات الوطنية رحلات إضافية إلى مانيلا

أبوظبي في 15 ديسمبر /وام/ عقدت الهيئة العامة للطيران المدني مع هيئة الطيران المدني الفلبينية جولة من مباحثات النقل الجوي بين البلدين، حيث تم خلال المشاورات مناقشة متطلبات النقل الجوي وسبل تعزيز الروابط الجوية المشتركة.

وأثمرت المشاورات عن الاتفاق على منح دولة الإمارات حقوقًا إضافية للرحلات الجوية، مما يتيح للناقلات الوطنية الإماراتية تشغيل رحلات إضافية إلى مانيلا، بما يعزز الاتصال الجوي ويلبي الطلب المتزايد على السفر ويعكس عمق الروابط القوية في قطاع الطيران بين البلدين.

وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الخطوة تمثل تجسيدًا للتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والفلبين في قطاع الطيران المدني، وتؤكد حرصنا على تعزيز الربط الجوي وتلبية احتياجات الركاب، بما يسهم في دعم نمو القطاع وتعزيز التواصل بين البلدين.

وتتمتع دولة الإمارات والفلبين بعلاقات تعاون طويلة الأمد وديناميكية في مجال الطيران المدني، مدعومة بطلب قوي على النقل الجوي، وحركة نشطة للرحلات بين البلدين، مستندة إلى وجود جالية فلبينية كبيرة تعيش وتعمل في دولة الإمارات، وهو ما يعزز الطلب على النقل الجوي بين البلدين.