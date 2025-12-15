لجنة ب"الوطني الاتحادي"تعتمد خطة عملها بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بالمعاشات

أبو ظبي في15 ديسمبر/ وام/ اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وناقشت المحاور الرئيسية المقترحة للموضوع.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت لجنة الشؤون المالية في طلب مناقشة الموضوع أهمية هذا الموضوع، نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير الحياة الكريمة والآمنة لمواطني الدولة، ويشمل ذلك تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التقاعد والارتقاء بجودة حياة المتقاعدين، كما يشمل ذلك تقديم الخدمات بمعايير تضمن الجودة لأصحاب الحقوق التأمينية وجهات الاشتراك، وكذلك تعزيز الاستدامة المالية واستقرار الأجيال المقبلة.