اتحاد اليد يعلن برنامج المنتخب الوطني استعدادا للبطولة الآسيوية

دبي في 15 ديسمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد اليوم، عن برنامج اعداد المنتخب الوطني بقيادة المدرب البرتغالي رولاندو فريتاس، استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية 22 والمقررة في الكويت خلال الفترة من 15 إلى 22 يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم 2027.

وينطلق برنامج الإعداد غدا من خلال مباراة ودية أمام منتخب عمان في صالة نادي دبا الحصن، ثم إقامة معسكر داخلي خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، عقب ذلك إقامة معسكر خارجي في عمان ويتخلله وديتين أمام منتخبا عمان وغينيا يومي 2، و3 يناير المقبل على الترتيب، ثم معسكر خارجي في قطر خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير المقبل، يتخلله وديتين أمام المنتخب القطري يومي 5، و7 يناير.

كما يقيم معسكرا خارجيا ثالثا في المملكة العربية السعودية بداية من 8 يناير المقبل، ويتخلله وديتين أمام المنتخبين السعودي، والياباني يومي 9، و10 يناير على الترتيب، عقب ذلك يغادر المنتخب إلى الكويت 13 يناير، للمشاركة في البطولة الآسيوية.