مهرجان الياسات يشهد عددا من المسابقات الرياضية في أسبوعه الأول

الظفرة في 15 ديسمبر / وام / شهد مهرجان الياسات أمس، إقامة عدد من السباقات في ختام أسبوعه الأول شملت بطولة السباحة للصغار والكبار، ومسابقة الجري للكبار والصغار، وسباق الدراجات الهوائية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الذي انطلق الجمعة الماضي ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري على الواجهة المائية لمدينة السلع.

ويقام المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية وبشراكة إستراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

وكان المهرجان شهد خلال أسبوعه الأول انطلاق عدد من الفعاليات أبرزها تنظيم سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً "السبت" الماضي بمشاركة واسعة من نخبة البحارة والنواخذة من مختلف إمارات الدولة الذين تنافسوا على جوائزه البالغة 6 ملايين درهم.

كما انطلقت في الأسبوع الأول أيضاً بطولة الهدد التي تقام بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين وتهدف للتعريف برياضة الصيد بالصقور والتشجيع على ممارستها والمحافظة عليها، وبطولة الياسات لصيد الشعري التي يأتي تنظيمها بهدف إبراز مكانة مهنة الصيد وقيمتها التاريخية في المجتمع الإماراتي، وبطولة الياسات للشطرنج الخاطف بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بجانب انطلاق بطولات كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية، والكيرم، والدومينو، ومسابقة الطبخ الشعبي لإعداد الأطباق الإماراتية التقليدية إضافة إلى مسابقات المسرح، وأجمل زي تراثي، والألعاب الشعبية، وعروض الفنون الشعبية، وغيرها من الفعاليات.

وأعربت الهيئة عن شكرها لنادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي على جهودهما في إنجاح تنظيم سباق الياسات للمحامل الشراعية "60 قدماً" والإسهام في تقديم صورة مشرّفة للرياضات البحرية التراثية في دولة الإمارات، وعكس المستوى العالي من التنظيم والتعاون المؤسسي، بما يعزز حضور هذا الموروث البحري الأصيل في المشهد التراثي والرياضي في الدولة.

كما ثمنت الدور المحوري لكل من النادي ومجلس أبوظبي الرياضي ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في تنظيم المهرجان، مؤكدة أن التعاون بين هذه الجهات أسهم في تحقيق تكامل نوعي جمع البعد الرياضي والتراثي والمجتمعي، ودعم أهداف المهرجان الرامية إلى الترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية، وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في منطقة الظفرة، وتقديم تجربة ترفيهية وتراثية متكاملة للزوار.

وأشادت الهيئة بالتفاعل الكبير الذي وجده مهرجان الياسات بدورته الثالثة من أهالي مدينة السلع ومنطقة الظفرة.