افتتاح 3 حدائق جديدة وإطلاق مبادرات زراعية نوعية في عجمان

عجمان في 15 ديسمبر /وام/ قدّمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان حصاد مبادراتها المرتبطة بموسم التشجير لهذا العام، وشهد تنفيذ حزمة من المشاريع النوعية الهادفة لزيادة الغطاء الأخضر والارتقاء بالمشهد الحضري في الأحياء السكنية. وشملت المبادرات افتتاح 3 حدائق جديدة، وتنفيذ مبادرة “شجرة لكل بيت”، وإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة ترقيم الأشجار البيئية المعمّرة، انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان نحو بيئة أكثر صحة واستدامة.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن المبادرات التي نُفذت خلال موسم التشجير تجسّد التزام الدائرة المستمر بتعزيز ثقافة الزراعة المستدامة وزيادة المساحات الخضراء، إلى جانب الحفاظ على الأشجار المحلية المعمّرة وتوفير بيئات حضرية متكاملة داخل الأحياء .

وأوضح الحوسني أن مشاريع الحدائق الجديدة تعكس رؤية الدائرة في تعزيز المشهد الحضري وتوفير مساحات صديقة للأسرة.

كما نفّذت الدائرة فعالية واسعة لتوزيع الشتلات الزراعية على سكان منطقة مشيرف، حيث تم توزيع 10,223 شتلة متنوعة بهدف تشجيع التشجير المنزلي وزيادة الغطاء النباتي داخل الأحياء، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأهالي خلال الفترة الحالية.

وأطلقت الدائرة المرحلة الأولى من مبادرة ترقيم الأشجار المعمّرة من نوعي السدر والغاف، والتي شهدت ترقيم 50 شجرة يتجاوز عمرها 30 عامًا في المدينة.

وتعتمد المبادرة آلية ترقيم رقمية تتضمن لوحة تعريفية تحتوي على معلومات الشجرة والتنويه بالعقوبات القانونية في حال الإضرار بها، مع كتابة البيانات بعدة لغات لضمان وصولها لجميع أفراد المجتمع.