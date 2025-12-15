انطلاق أعمال المؤتمر العربي الثامن للتواصل والعلاقات العامة في دبي





دبي في 15 ديسمبر / وام / انطلقت اليوم في دبي أعمال المؤتمر العربي الثامن للتواصل والعلاقات العامة، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية،ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "التواصل والعلاقات العامة في ظل الذكاءالاصطناعي: الفرص والتحديات".

ويستقطب المؤتمر أكثر من 200 مشارك من 16 دولة عربية، إلى جانب اكثر 25 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاتصال، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، لمناقشة أبرز التوجهات الحديثة والتحديات المستقبلية في قطاع التواصل المؤسسي.

وأكد سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية أهمية المؤتمر كمنصة عربية تجمع القيادات والخبراءوالمتخصصين والأكاديميين لمناقشة أبرز التحولات في قطاع التواصل المؤسسي، خصوصاً فيظل التطورات الكبيرة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الاتصال والعلاقاتالعامة.

وقال في كلمته الافتتاحية إن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على استراتيجيات التواصل، وكيفية توظيف هذه التقنية الحديثة بكفاءة وفاعلية معمراعاة التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بها.

وأضاف أن المؤتمر يتيح فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الضيق والعام، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، والنماذج اللغوية الكبيرة مثل ChatGPT، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة الأخرى.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، وأن توظيفه في قطاع الاتصال والعلاقات العامة يساهم في تحليل البيانات الضخمة، وتخصيص الرسائل، وتحسين خدمة المستفيدين، ودعم صناعة القرار وإدارة الأزمات. وأضاف أن استخدام التقنيات يجب أنيكون آمناً، قانونياً، ومراعياً للنزاهة والشفافية والمصداقية واحترام حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أن جلسات المؤتمر تتناول مجموعة من المحاور المهمة، منها تأثير الذكاء الاصطناعي على استراتيجيات التواصل والعلاقات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأخلاقيات والتحديات في استخدام الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلاقات العامة في ظل التحولات الرقمية الكبيرة.

وأشار إلى أن المؤتمر تشارك فيه نخبة متميزة من الخبراء العرب من 16 دولة عربية .

وتوجه بالشكر والتقدير لجميع المتحدثين ورؤساء الجلسات، والحضور الكريم، والإعلاميين، وفريق العمل من الجهات المنظمة، مؤكداً أن تفاعل المشاركين خلال جلسات المؤتمرسيسهم في الخروج بتوصيات عملية ونتائج مثمرة تدعم تطوير قطاع العلاقات العامة في العالم العربي.

وقالت الدكتورة رانيا عبدالرزاق، المنسق العام للمؤتمر في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية

إن هذه النسخة من المؤتمر تأتي بحلة جديدة تدمج بين جلسات قطاع الصناعة وخبراتهم وتجاربهم العملية مع الأكاديميين، بهدف الوصول إلى رؤى مستقبلية مشتركة للبناء علىالتقاطعات بين القطاع الأكاديمي والمهني. كما أشار المؤتمر إلى إتاحة منصة للمؤثرين العرب في وسائل التواصل الاجتماعي لعرض تجاربهم وصنع المحتوى الهادف والبناء في مجتمعاتهم.

وأكدت أن منهجية المؤتمر تتضمن مجموعة من المحاور الأساسية، منها تأثير الذكاء الاصطناعي على استراتيجيات التواصل واستكشاف كيفية توظيف التقنيات الحديثة في تحسين أساليب الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة الرقمية والذكاء الاصطناعي ودورهما في تحسين التجارب الرقمية وتعزيز التفاعل مع العملاء وبناء سمعة العلامات التجارية والأخلاقيات والتحديات في استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المخاوف الأخلاقية واستراتيجياتالاستدامة في المحتوى الرقمي والمستقبل والتوجهات الجديدة في صناعة وإدارة المحتوىباستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن اللجنة العلمية للمؤتمر اختارت بعناية 62 باحثاً متخصصاً من معظم الدول العربية لضمان تنوع النقاشات وإثرائها، مؤكدة أن الجلسة الرئيسية ستجمع خبراء الإعلام والاتصال والعلاقات العامة على المسارين الأكاديمي والمهني لتبادل الخبرات والتجارب.

وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل نقطة انطلاق للإنتاج البحثي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ضمن خطتها البحثية الطموحة، بهدف بناء منصة عربية رائدة تجمع الكفاءات والخبرات في مجال التواصل والعلاقات العامة وتعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية.

وشهد المؤتمر عقد عدة جلسات نقاشية حول موضوعات متنوعة تتصل بمحور المؤتمرالتواصل والعلاقات العامة في ظل الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعة الدول العربية وجمعية الصحفيين الإماراتية، بحضور سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المديرالعام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والأستاذة فضيلة المعينة، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام والتنمية الإدارية وتبادل الخبرات الفنية والعلمية وكذلك تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والمطبوعات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكرمت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر المتحدثين المشاركين والرعاة الاستراتيجيين وكالة انباءالإمارات "وام" تقديرا لجهودهم في تنظيم ونجاح الحدث.