نائب القنصل الكويتي يزور معارض مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة

الشارقة في 15 ديسمبر / وام /زار سعادة طارق الخشرم نائب القنصل الكويتي لدى دولة الإمارات مساء أمس، معارض مهرجان الفنون الإسلامية المقامة في ساحة الخط – قلب الشارقة وذلك في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز الحضور الثقافي وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين.

ورحّب محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة مدير مهرجان الفنون الإسلامية بنائب القنصل الكويتي واصطحبه في جولة تعرّف خلالها على أبرز فعاليات وبرامج الدورة الحالية من المهرجان .

وأشاد الخشرم بما لمسه من اهتمام كبير توليه الشارقة للفنون الإسلامية مثمّناً رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم المشهد الثقافي والفني وتعزيز دوره في المجتمع مؤكداً أن هذا النهج يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتبادل الثقافي ووجهة رائدة لعشّاق الفنون.

ونوّه الخشرم بالدور الحضاري الذي يمثله المهرجان معتبراً إياه منصة حيّة تُبرز ثراء التراث الفني الإسلامي وقدرته على مواكبة التحولات الجمالية الحديثة بما يسهم في تعزيز الحوار الفني بين الثقافات وإيجاد مساحات جديدة للإبداع.

كما أكد متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والتي تتواصل على مختلف المستويات .