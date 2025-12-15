تعاون بين "مجموعة ألِف" و"أمريكية الشارقة"

الشارقة في 15 ديسمبر / وام /وقعت مجموعة ألِف المطور العقاري في دولة الإمارات اليوم، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في الشارقة بهدف تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص بما يدعم الابتكار وتنمية المواهب والمشاركة المجتمعية.

تم توقيع المذكرة في حرم الجامعة الأميركية في الشارقة، بين رائد كاجور النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف والدكتور تود لورسن مدير الجامعة إيذاناً ببدء شراكة استراتيجية ستساهم في دعم رؤية الإمارة نحو اقتصاد معرفي ونمو عمراني مستدام.

وبموجب المذكرة تتعاون مجموعة ألِف والجامعة الأميركية في الشارقة في مجموعة من المجالات الرئيسة، تشمل: بناء القدرات و مسارات التوظيف و برامج التدريب العملي و إنتاج المحتوى المعرفي والمبادرات المشتركة الداعمة للتقدم كما تتيح لطلبة الجامعة فرصة الحصول على خبرات ميدانية والانضمام إلى برامج تطوير مهني مصممة لمواكبة أولويات مجموعة ألِف الاستراتيجية وأهدافها التشغيلية إلى جانب برنامج تدريب من مجموعة ألِف للطلبة يوفّر تجارب تعلم تطبيقية تعزز من مهاراتهم وتعدّهم لقيادة مستقبل القطاع العقاري و إطلاق سلسلة فكرية معرفية في الجامعة لتكون منصة للحوار والابتكار تدعم المجتمع الأكاديمي وترسخ مكانة المجموعة كقوة فاعلة في تشكيل مستقبل المشهد العمراني في إمارة الشارقة.

وقال النعيمي نؤمن في المجموعة بأن تمكين الأفراد يمثل قاعدة أساسية لبناء المجتمعات وليس مجرد إنشاء مساحات عمرانية و تجسد شراكتنا مع الجامعة الأميركية في الشارقة التزامنا الراسخ برعاية الكفاءات الوطنية وترسيخ بيئة تحفز على الابتكار وتوجيه التميز الأكاديمي لخدمة احتياجات القطاع ونحن نسعى من خلال هذا التعاون إلى إعداد جيل قادر على مواكبة تطورات المستقبل والمساهمة في مسيرة تطوير إمارة الشارقة كمدينة عصرية ومستدامة وقادرة على المنافسة عالميا.

وستعمل مجموعة ألِف والجامعة الأميركية في الشارقة على تحديد المبادرات المجتمعية والتعليمية ذات الرسالة الهادفة والأثر الفعلي ودعمها بما يعكس رؤية مشتركة لترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز للمعرفة والابتكار والفرص المستقبلية.

من جانبه قال الدكتور تود لورسن تُشكّل الشراكة منصة واعدة لصياغة الجيل القادم من القادة في مجالات التطوير العقاري والتخطيط الحضري وابتكار أساليب الحياة حيث تُدرج الجامعة الأميركية في الشارقة اليوم مفهوم الاستدامة في مختلف برامجها في الهندسة والعمارة والتخطيط الحضري وتمنح الشراكة طلبتنا فرصة مميّزة للمشاركة في مشروعات تصميم حقيقية تجمع بين الرؤية المستقبلية والاستدامة .