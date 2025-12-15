52.1 مليار يورو حجم التحويلات الشخصية من المقيمين داخل الاتحاد الأوروبي2024

بروكسل في 15 ديسمبر/وام/قال مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات إن التحويلات الشخصية من أسر مقيمة في الاتحاد الأوروبي إلى أسر مقيمة خارج الاتحاد بلغت 52.1 مليار يورو في عام 2024، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 49.2 مليار يورو.

كما بلغت التدفقات الواردة من التحويلات الشخصية إلى أسر داخل الاتحاد 14.8 مليار يورو، مرتفعة بنسبة 7% عن العام السابق الذي سجل 13.8 مليار يورو.

وأظهرت بيانات يوروستات أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت نمواً كبيراً في التحويلات الخارجة التي قفزت بنسبة 51% مقابل نمو أكثر تواضعاً في التحويلات الداخلة بلغ 26%، ما أدى إلى اتساع العجز الصافي للاتحاد الأوروبي تجاه الدول من خارج التكتل ليصل إلى 37.3 مليار يورو في 2024. وعلى مستوى الدول الأعضاء سجلت التحويلات الشخصية فائضاً في تسع دول أوروبية حيث فاقت التدفقات الواردة التدفقات الخارجة، وتجاوز الفائض نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من كرواتيا بنسبة 2.6% وبلغاريا بنسبة 1.3% والبرتغال بنسبة 1.2%.

في المقابل أظهرت مالطا أكبر عجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند ناقص 2.8% تلتها قبرص بناقص 0.9% وبلجيكا بناقص 0.6%، إضافة إلى اليونان وإسبانيا وفرنسا التي سجلت كل منها عجزاً بحدود 0.5%، وذلك وفق بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن يوروستات.

برو/زي/وام