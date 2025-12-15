" أبوظبي للدفاع المدني" تطلق مخيمها ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026

الظفرة في 15 ديسمبر/ وام/ أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مخيمها المشارك ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026 .

ويُعد المخيم وجهة مجتمعية متكاملة للأسر، بما يقدمه من باقة متنوعة من الفعاليات التوعوية والتدريبية والترفيهية التي تُراعي مختلف المراحل العمرية، وتسهم في ترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة داخل البيئة الأسرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في بناء مجتمع آمن ومستدام.

ويقدم المخيم تجربة شاملة تجمع بين التوعية والتدريب والترفيه والرياضة والتراث، من خلال برنامج متنوع من الأنشطة المصممة لإيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة، وتعزيز مفاهيم الاستعداد المسبق والتعامل الآمن مع الحالات الطارئة.

وتشمل فعاليات المخيم ورشًا تدريبية وتوعوية في مجالات الوقاية من الحرائق، والإطفاء اليدوي، والإسعافات الأولية، إلى جانب أنشطة رياضية وتحديات ميدانية وتفاعلية، وبرامج تعليمية وترفيهية مخصصة للأطفال، تُقدم بإشراف كوادر متخصصة من الهيئة، بما يسهم في تمكين أفراد المجتمع من اكتساب المعرفة والمهارات الأساسية للسلامة.