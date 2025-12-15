" شروق " تُطلق المرحلة الثالثة من مشروع أجوان خورفكان

الشارقة في 15 ديسمبر / وام /أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) المرحلة الثالثة من مبيعات مشروع «أجوان خورفكان»، حيث كشفت عن برجَين سكنيَّين جديدَين يحملان اسمَي "ليان" و"جُمان" .

وقال يوسف أحمد المطوّع المدير التنفيذي للعقارات في الهيئة،"يسرّنا إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع «أجوان خورفكان» في خطوة تُجسّد محطة مهمة ضمن مسيرة تطوير المشروع وتُجسّد رؤيتنا في تحويل مدينة خورفكان إلى وجهة ساحلية رائدة .

وقال المهندس بهاء نحوي المدير العام لشركة هندسة الدرويش الإمارات، نعتزّ باختيار يجسد مشروع «أجوان خورفكان» الرؤية الطموحة لتنمية الساحل الشرقي لإمارة الشارقة ونتوجّه بالشكر إلى هيئة "شروق" على ثقتها .

و يضمّ مشروع "أجوان خورفكان" السكني مجموعة فريدة من الوحدات المطلة على مياه خليج عُمان و على جِبال خورفكان ويمتدّ المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 89,100 متر مربع ويتألّف من 6 مبانٍ سكنية تضم 185 وحدة سكنية ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى إنشاء مجمع سكني يُلبّي تطلّعات العائلات والسكّان الذين ينشدون تجارب متكاملة في مجمّعهم السكني.

يشار إلى ان سوق العقارات في إمارة الشارقة شهد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 تداولات عقارية بلغت نحو 44.3 مليار درهم مسجّلًا نموًا قياسيًا بنسبة 58.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.