غرفة الفجيرة تنظم منتدى لريادة الأعمال بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير

الفجيرة في 15 ديسمبر/ وام/أكد سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من دورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودعم الابتكار وأنها تعمل على توفير بيئة داعمة ومحفّزة لريادة الأعمال، عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تساعد أصحاب الأفكار والمشاريع على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس وذلك تحت مظلة مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة التي أسستها الغرفة عام 2007 .

جاء ذلك خلال منتدى " ريادة أعمال الشباب " الذى نظمته الغرفة بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير بمقر الغرفة بحضور عدد من أصحاب ورواد ورائدات الأعمال .

وبين الهنداسي أن الغرفة نظمت أكثر من 50 دورة تدريبية وورش عمل لتعزيز مهارات رائدات ورواد الأعمال وخرجت مائة من رواد ورائدات الأعمال خلال تنظيم برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال، كما درجت على إشراك رواد ورائدات الاعمال ضمن الوفود التي تشارك سنوياً في معرض كانتون بالصين ومعرض جاكارتا الدولي للتجارة باندونيسيا، وشاركت هذا العام بوفد في معرض " الفرانشايز " الذي أقيم بتركيا. كما وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية بالإمارات "مجرى" بشأن مشاريع تمكين المجتمعية وذلك خلال المشاركة في معرض "جيتكس غلوبال 2025 .

وتحدثت في المنتدى السيدة سارة عبد الجليل مديرة برامج مؤسسة عبدالله الغرير وقالت إن المؤسسة تولي ضمن برامجها التعليمة أهمية لتدريب الشباب المواطنين لتمكينها من دخول سوق العمل بتأسيس مشاريع ومتوسطة، وأشارت إلى أن مشاركتها مع غرفة الفجيرة لتنظيم المنتدى يأتي بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المؤسسة وعملها في مجال الاستثمار في الإنسان من منطلق ايمان راسخ بأن تمكين الشباب هو الطريق الحقيقي لبناء مستقبل مزدهر واقتصاد قائم على المعرفة .

وأضافت أن برامج المؤسسة منذ انطلاقتها استقطبت ما يقارب الـ 200 إمرأة إماراتية طموحة من مختلف إمارات الدولة ونجح في تخريج ما يقارب الـ 160 رائدة أعمال قدمن أفكاراً مبتكرة وقابلة للتطبيق .

كما تحدثت في المنتدى السيدة سارة سفيان ممثلة شركة سكايرايز بارتنر، إحدى الشركات المعنية ببرامج المؤسسة، حيث أثنت على ما توليها غرفة الفجيرة من اهتمام لتدريب وتأهيل الشباب وتحويل أفكارهم لمشاريع ملموسة، كما أشادت بمؤسسة عبد الله الغرير لتدريبها الشباب في مجال ريادة الأعمال.

كما عقدت جلسة حوارية تحدث خلالها الدكتور أنور حاميم بن سليم الأستاذ الجامعي ومستشار تطوير الأعمال، والسيدة سارة عبد الجليل مديرة البرامج بمؤسسة عبد الله الغرير وأدارتها السيدة فاطمة حميد الشرع مسؤولة مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة بالغرفة، ودار الحوار حول التحديات في رحلة ريادة الأعمال ودور منظومة ريادة الأعمال في إنجاح المشاريع وأهمية تنمية المهارات وتمكين الشباب لدخول عالم الأعمال ودور بناء القدرات والتعليم في إعداد الجيل القادم من رواد الأعمال.

وصاحب المنتدى معرض لرواد الأعمال الذين شاركوا في برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الاعمال الذى نظمته الغرفة والبرامج التي نظمتها مؤسسة عبد الله الغرير.