رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان هاتفياً علاقات التعاون وأهمية إطلاق المفاوضات رسمياً بشأن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية

أبوظبي في 15 ديسمبر/وام/ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم ـ خلال اتصال هاتفي ــ مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المتبادلة للجانبين.

وتطرق الاتصال إلى إطلاق دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي رسمياً عملية التفاوض بشأن "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية ".. مؤكدين أهميتها في ترسيخ العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولية المشتركة وما تمثله من إطار عمل مؤسسي شامل لدعم التعاون بين الجانبين.

وأكد سموه ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال الاتصال .. حرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الإماراتية - الأوروبية خاصة في المجالات التنموية .. مشيرين في هذا السياق الى أن المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي تمثل خطوة نوعية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه دعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل توفير المساعدات الكافية والمستدامة لسكان القطاع عبر مختلف الوسائل المتاحة..مؤكدين أهمية الدفع تجاه إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة تجاهها .. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق دعم دولة الإمارات كل ما يسهم في تسوية الأزمات عبر الحوار والحلول السياسية، انطلاقاً من نهجها الثابت في العمل من أجل مصلحة الشعوب وتطلعاتها إلى التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.