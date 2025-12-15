" اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات" يناقش الاستعداد للمنتدى الثقافي الخليجي في دورته الخامسة

الشارقة في 15 ديسمبر/ وام/ عقد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات اجتماعه الدوري أمس الأول، في مقر هيئة الشارقة للكتاب، برئاسة الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس، جرى خلاله بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تخدم المسيرة الثقافية للاتحاد وتعزز حضوره المحلي والخليجي والعربي.

كما بحث الاستعدادات الجارية والخاصة باستضافة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الدورة الخامسة من المنتدى الثقافي الخليجي والمزمع انعقاده من 28 إلى 30 مارس 2026، تحت عنوان "أدب السيرة الذاتية والغيرية في الخليج (الواقع والتحديات)". وتأتي استضافة الاتحاد للمنتدى بعد أن استضافت مملكة البحرين الدورة الرابعة في فبراير من العام الجاري.

و ناقش أعضاء مجلس الإدارة الاستعدادات الخاصة بإطلاق الدورة السابعة عشرة من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، والتي تُعد من أبرز الجوائز الأدبية التي يرعاها الاتحاد دعمًا للإبداع القصصي وتشجيعًا للأصوات الأدبية المتميزة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مشاركته في عدد من المعارض الثقافية العربية المقبلة، من بينها معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض مسقط الدولي للكتاب، وذلك في إطار حرص الاتحاد على تعزيز حضوره العربي، والتعريف بإنتاج أعضائه الثقافي وإصداراتهم المتنوعة، وتوسيع آفاق التعاون الثقافي مع المؤسسات الأدبية العربية.

وحول استضافة الاتحاد للمنتدى الثقافي الخليجي في دورته الخامسة، أكدت شيخة الجابري، نائبة رئيس الاتحاد، الأمينة العامة للمنتدى الخليجي الخامس، أن استضافة دولة الإمارات ومن خلال اتحاد الكتاب لهذه الدورة تمثل امتدادًا لدورها الريادي في دعم العمل الثقافي الخليجي المشترك، مشيرة إلى أن المنتدى يسعى إلى فتح آفاق جديدة للحوار النقدي والمعرفي حول أدب السيرة الذاتية والغيرية، وتسليط الضوء على تجارب خليجية رائدة، ومناقشة التحديات الراهنة التي تواجه هذا الجنس الأدبي. وأضافت أن الدورة الخامسة ستشهد مشاركة نخبة من الأدباء والباحثين والنقاد من دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز من قيمة المنتدى بوصفه منصة ثقافية فاعلة للتلاقي وتبادل الخبرات.

ويهدف المنتدى إلى دعم الجهود الثقافية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإثراء المشهد الثقافي الخليجي، وتعزيز التواصل والانفتاح الفكري، وتقوية الروابط بين الأدباء والمثقفين في دول الخليج العربي.