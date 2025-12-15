انطلاق مهرجان أم القيوين التاسع عشر لسباقات الهجن العربية الاصيلة

أم القيوين في 15 ديسمبر/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، انطلقت اليوم، منافسات مهرجان أم القيوين التاسع عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة في ميدان اللبسة.

وتضمنت الفترة الصباحية 20 شوطاً لسن الحقايق ( أبكار وجعدان ) لهجن أبناء القبائل ولمسافة 4 كيلومترات، والفترة المسائية 12 شوطاً لسن الحقايق ( أبكار وجعدان ) لمسافة 4 كلم، منها 4 أشواط لسن الحقايق للشيوخ و8 أشواط لسن الحقايق للجماعة .

وجاءت نتائج المراكز الأولى في سباقات الفترة المسائية بفوز "شخصية" لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي والمضمر سعود بن الوحوش في الشوط الأول، والشوط الثاني "السنافي" لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر علي خليفة بن عنتر الغفلي، و"منصورة" للشيخ صقر بن راشد بن حميد النعيمي في الشوط الثالث، وذهب الشوط الرابع إلى "سمران" لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر طارش راشد المسافري.

وكان الشوط الخامس من نصيب "مرضية" لـ سهيل سالم بالقطري الخييلي، والشوط السادس "نسناس" لـ سعود علي بالوحوش، والشوط السابع "شبوه" لـ سهيل راشد بالنايع الغفلي.

وذهب الشوط الثامن إلى "ملبي" لـ سهيل سالم بالقطري الخييلي، والشوط التاسع "راهية" لـ هادف محمد بن حريحر المزروعي، والشوط العاشر "مشكور" لـ سالم مصبح بن سعيد الكتبي، والشوط الـ11 "السياسي" لـ أحمد مطر ماجد الخييلي، والشوط الـ12 "المسك" لـ ماجد أحمد مطر الخييلي.

وفي الفترة الصباحية أسفرت نتائج الأشواط الرئيسية عن فوز "مذيار" بالسيف الذهبي في الشوط الأول لـ علي مسفر بن علي الخييلي، وكان خنجر الشوط الثاني من نصيب "الوعد" لـ محمد حمود حمد بن ميرين .. وفي الشوط الثالث فازت "التماس" لـ مطر عبدالله سالم بالشاوي الكتبي.

وفازت بالشوط الرابع "عوايد" لـ علي مسفر بن علي الخييلي، والشوط الخامس "غرياف" لـ مطر سلطان محمد المسافري، والشوط السادس "ثمينة" لـ علي مسفر بن علي الخييلي، والشوط السابع "إنذار" لـ علي مسفر بن علي الخييلي .

بينما ذهب الشوط الثامن لـ "مفجر" لـ عبدالله خلفان علي الرفيسة الكتبي، والشوط التاسع "الدكتورة" لـ عبدالله سلطان سالم الهاشمي، والشوط العاشر "متعب" لـ محمد راشد سيف الشاوي الغفلي.