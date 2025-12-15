عروض طهي حيّة يقدّمها "Made of Two"





دبي في 15 ديسمبر/وام/ أضاف مشروع "Made of Two" بُعداً تفاعلياً جديداً إلى فعاليات مهرجان #شتانا_في_حتا، من خلال "بوب-أب" مخصّص لعروض الطهي الحيّة تقدمها تيم الفلاسي والشيف غنيّة الحوسني، حيث يتيح للزوار متابعة إعداد المأكولات مباشرة أمام الجمهور، ضمن تجربة تفاعلية تجمع بين تنوّع النكهات وأسلوب التقديم .

وتأتي مشاركة "Made of Two" ضمن مهرجان #شتانا_في_حتا، الذي يُقام تحت مظلة #شتا_حتّا، وتنفذه براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في إطار دعم ريادة الأعمال المحلية والمشاريع الإماراتية الواعدة ضمن مبادرة بكل فخر من دبي التابعة لبراند دبي، بما يسهم في تسليط الضوء على المواهب المحلية، وتعزيز حضور المشاريع الإبداعية ضمن الفعاليات المجتمعية والسياحية الكبرى في إمارة دبي.

ويعتمد المشروع على تقديم مفهوم طهي حديث يقوم على الحضور المباشر والتواصل مع الزوار، بما يبرز مراحل إعداد الأطباق وأساليب تقديمها بأسلوب حي يعكس روح الابتكار في المشهد الغذائي المحلي، ويمنح الجمهور فرصة التعرّف عن قرب إلى تفاصيل التجربة، في أجواء شتوية تتكامل مع طبيعة حتّا الجبلية خلال فترة المهرجان.

ويُقام مهرجان #شتانا_في_حتا على ضفاف بحيرة ليم وسط الطبيعة الجبلية الخلابة، ويقدّم برنامجاً مجتمعياً متكاملاً يضم أنشطة ثقافية وترفيهية وورش عمل وتجارب عائلية متنوّعة، بما يعزّز مكانة حتّا كوجهة سياحية شتوية مميّزة تجمع بين الطبيعة، والهوية المحلية، والتجارب التفاعلية.