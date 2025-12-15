حمدان بن زايد يزور مبارك سهيل اليبهوني بمنزله في مدينة السلع

أبوظبي في 15 ديسمبر/ وام/ زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، السيد مبارك سهيل اليبهوني، في منزله بمدينة السلع في منطقة الظفرة.

ورحب مبارك سهيل اليبهوني بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معربًا عن شكره وتقديره، وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة، التي تعكس العلاقة الوثيقة التي تجمع قيادة دولة الإمارات بشعبها، والقائمة على نهج التواصل المباشر والمستمر بين القيادة وأفراد المجتمع، دون حواجز أو فواصل.

وتبادل سموه الأحاديث الودية.. مؤكدًا حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين والاطمئنان عليهم.

وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في مختلف المناسبات، والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، مشيرًا إلى سعي القيادة الرشيدة لتوفير متطلبات التنمية والتطوير كافة، بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين.

ورافق سموه خلال الزيارة معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، و سعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من كبار المسؤولين.