"طرق دبي" تعتمد لوحة أمامية إضافية لدراجات توصيل الطلبات

دبي في 15 ديسمبر / وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اعتماد إصدار لوحة أمامية إضافية للدراجات النارية والكهربائية الخاصة بنشاط توصيل الطلبات للشركات، بعد أن كانت مقتصرة على لوحة خلفية فقط، اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر الحالي. ستُضاف تدريجياً عند تجديد الترخيص، وذلك ضمن الإطار التنظيمي الذي اعتمدته الهيئة لحوكمة هذا القطاع الحيوي المهم، ليواكب أفضل الممارسات العالمية وخارطة الطريق المعتمدة، التي تنظّم جميع مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل.

ويأتي إجراء إصدار لوحات أمامية إضافية لدراجات توصيل الطلبات ضمن حزمة من الحلول والمبادرات المشتركة بين الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي، وبعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية، لبحث ومراجعة الإجراءات الكفيلة بتطوير تنظيم هذا القطاع وتحديد اشتراطات تضمن سلامة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق بما يعزز السلامة على طرق الإمارة.





وأكّد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن قرار إصدار اللوحة الإضافية الأمامية سيطبق على دراجات قطاع توصيل الطلبات، حيث تم تخصيص لوحتين (أمامية وخلفية) باللون الذهبي والكتابة باللون الأسود، تحمل الرمز (9) لتمييز فئة دراجات التوصيل، ويتم صرفهما برقم جديد موحد يختلف عن رقم اللوحة السابق، وبشكل تدريجي عند ترخيص أو تجديد ترخيص كل دراجة، بحسب موعد تجديدها أو حال تلفها أو فقدانها.

وأوضح محبوب: “أن القرار لا يشمل الدراجات غير التجارية (دراجات الأفراد)، ويقتصر إصدار اللوحة الإضافية الأمامية على الدراجات المستخدمة في أنشطة نقل الطرود والرسائل والوثائق، وخدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، وإدارة طلبات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتأجير الدراجات النارية والكهربائية في حال تشغيلها بأي من الأنشطة المشار إليها.”

وأشار محبوب إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة، من حيث حجم الطلب وزيادة أعداد الدراجات العاملة على طرق الإمارة، مؤكداً أن الضوابط التي وضعتها الهيئة لتنظيم وحوكمة هذا القطاع ستساهم بشكل كبير في رفع مستوى الانضباط المروري، إلى جانب تعزيز تجربة خدمات النقل والتوصيل، بما ينسجم مع أولويات هيئة الطرق والمواصلات في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.





ويُذكر أن الهيئة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، كانت قد أعلنت في الفترة الماضية عن تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، وحظر سائقي دراجات التوصيل من القيادة في الحارات السريعة في أقصى اليسار بالشوارع التي تتكون من 5 مسارات أو أكثر، أو القيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار بالشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات، فيما لا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة على الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل