المكتب الإعلامي لحكومة دبي يحتفي بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج "DXB500"

دبي في 15 ديسمبر /وام/ احتفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج «DXB500»، المبادرة النوعية التي أطلقها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، والهادفة إلى تدريب قيادات الاتصال في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، بما يسهم في رفع كفاءة الرسالة الحكومية وترسيخ حضور دبي الإعلامي محلياً ودولياً.

ويُعد برنامج DXB500 إحدى المبادرات الاستراتيجية التي ينفذها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضمن رؤية متكاملة لبناء منظومة اتصال حكومي متقدمة، تقوم على تطوير القيادات الإعلامية، وتعزيز التنسيق وتكامل الرسائل بين الجهات الحكومية، وتوظيف أدوات الاتصال الحديثة لصناعة محتوى مؤثر يعكس قصة دبي وتوجهاتها المستقبلية.

وأكدت سعادة منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن برنامج DXB500 يعكس رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالكفاءات الإعلامية، وبناء جيل من قيادات الاتصال القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي وصناعة تأثير حقيقي ومستدام.

وقالت سعادتها: "يمثل البرنامج استثماراً استراتيجياً في قيادات الاتصال الحكومي، ويجسّد إيماننا بأهمية تمكين هذه الكوادر بالأدوات والمهارات الحديثة التي تضمن إيصال الرسائل الحكومية بدقة ووضوح وتأثير. فالعمل الإعلامي اليوم أصبح عنصراً أساسياً في دعم السياسات العامة، وتعزيز الثقة، وترسيخ الصورة الإيجابية لدبي كمركز عالمي للابتكار والريادة".

وأضافت سعادتها: "نحرص من خلال البرنامج على تطوير قدرات مسؤولي الاتصال في صناعة محتوى يعكس قصة دبي ويواكب تطلعات المجتمع، باستخدام أحدث أساليب السرد الرقمي والإعلام الجديد، بما يعزز فاعلية الرسالة الحكومية وقربها من الجمهور".

وأشارت سعادتها إلى أهمية الحملات الإعلامية كجزء أساسي من نجاح قصة دبي، سواء على المستويات الوطنية أو الاقتصادية أو التعليمية أو الصحية، مؤكدة الدور المحوري للإعلام في إيصال رسالة دبي وإنجازاتها على المستويين المحلي والعالمي. كما شددت على أهمية توظيف مختلف المنصات والأدوات الإعلامية لإيصال رسائل إبداعية مكثفة وقادرة على إحداث تأثير ملموس.

وسلّطت النسخة الثالثة من البرنامج الضوء على الحملات الحكومية التي تُحدث أثراً إيجابياً في المجتمع، مع التركيز على توظيف أدوات الإعلام الرقمي، والسرد الإبداعي، واستخدام التقنيات الحديثة في صناعة الرسائل الإعلامية.

كما تضمّنت مجموعة من الجلسات التخصصية وورش العمل التطبيقية التي قادها خبراء ومتحدثون من مؤسسات إعلامية مرموقة محلياً ودولياً، تناولت موضوعات متنوعة، من بينها تصميم الحملات الإعلامية المؤثرة، وحماية الأمن الاقتصادي من خلال الاتصال الاستراتيجي، ومواجهة المعلومات المضللة والشائعات، وصناعة المحتوى القصير والمباشر، وأفضل الممارسات في الاتصال الحكومي الرقمي.

وقالت هند فكري، مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية بالإنابة في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "يمثل برنامج DXB500 إحدى الركائز الأساسية في تطوير منظومة الاتصال الحكومي في دبي، إذ يسهم في بناء قدرات قيادات الاتصال على أسس استراتيجية تقوم على توحيد الرسائل، ورفع مستوى الجاهزية الإعلامية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات".

وأضافت: "يعزز البرنامج دور إدارات الاتصال الحكومي كشريك استراتيجي في دعم السياسات العامة، من خلال تطوير آليات إدارة العلاقات الإعلامية، والارتقاء بجودة المحتوى الإخباري، وضمان وضوح الرسائل ودقتها في مختلف السياقات"

من جهتها، قالت هدى دهكوني، مديرة برنامج DXB500:"حرصنا من خلال الدورة الثالثة من البرنامج على تطوير قدرات قيادات الاتصال الحكومي عبر محتوى تدريبي يواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، ويركّز على تمكين المشاركين من أدوات عملية تساعدهم على إطلاق حملات إعلامية مؤثرة تعكس قصة دبي وتدعم رسائل الجهات الحكومية".

وأضافت: "ركزت الدورة الحالية على تعزيز مهارات السرد القصصي وصناعة المحتوى متعدد المنصات، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي والتواصل مع الجمهور، بما يسهم في رفع كفاءة فرق الاتصال وتعزيز التنسيق وتكامل الرسائل الإعلامية".

وعبّر خريجو البرنامج عن تقديرهم للمشاركة في «DXB500»، مؤكدين أن التجربة شكّلت محطة نوعية أسهمت في تطوير مهاراتهم المهنية، ومنحتهم أدوات عملية متقدمة في مجالات الاتصال الحكومي وصناعة المحتوى والسرد الإعلامي. وأشاروا إلى أن محتوى البرنامج، بما تضمّنه من جلسات وورش عمل تطبيقية، أتاح لهم فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وعزّز قدرتهم على صياغة رسائل أكثر تأثيراً، والتعامل بمرونة واحترافية مع مختلف التحديات الإعلامية، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم المؤسسي.