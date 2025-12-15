الجواد " "كرونو كينج" يتصدر الشوط السادس على مضمار أبوظبي

أبوظبي في 15 ديسمبر/وام/ أحرز الجواد "كرونو كينج"، والمهرة "إي إس خيرية"، والجواد "آر بي ياس صير"، و"شداد" لياس للسباقات، المراكز الأولى في السباق السابع لمضمار أبوظبي للسباق.

تنافست خلال السباق الذي أقيم أمس، 104 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، في 7 أشواط، وإجمالي جوائزه 466 ألف درهم.

وهيمن الجواد "كرونو كينج"، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، على الشوط السادس في سباق "شامبيون كويست"، لمسافة 1600متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتصدرت المهرة "إي أس خيرية" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة ساندرو بايفا، سباق المهرات العربية الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات، على لقب "رايزنج فاكون" في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتسلم الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، جائزة فوز الجواد "آر بي ياس صير" بطل سباق ماجستيك ديزرت كلاسيك بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة الكساندر دا سيلفا في الشوط الأول لمسافة 2400 متر، وجوائزه 66 ألف درهم والمخصص للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق.

وحصد المهر "شداد أو دبليو" لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان لقب رايزنج شامبيون ستيكس، للأمهار العربية الأصيلة "إنتاج الإمارات" عمر 3 سنوات، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتوج المهر "المتوسم" لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة حمد البوسعيدي بلقب تحدي ليجاسي، للخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم.

وحصد الجواد "بارجة" للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، وقيادة الفارس عليا طيار، لقب كأس "الوثبة ستاليونز" للإسطبلات الخاصة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وحسم المهر "داركوم" لأبوبكر قدورة، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، لقب الشوط الختامي لمسافة 1400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة على لقب "فاكتوري لاب" للتكافؤ، وجوائزه 66 ألف درهم.