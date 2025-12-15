مهرجان ليوا الدولي يتوج الفائزين في 5 فئات بمسابقة" الدراج ريس"

الظفرة في 15 ديسمبر/ وام/اختتمت مساء أمس منافسات بطولة "الدراج ريس" للدراجات ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026.

وأسفرت المنافسات عن فوز خالد محمد سليمان من فلسطين، بلقب فئة الوكالة" يو تي في"، محققا 4.746 ثانية، وجاء ثانياً عبد العزيز البلوشي بزمن قدره 4.827 ثانية، وثالثاً سلطان يوسف مراد بزمن قدره 4.869 ثانية.

وأحرز يعقوب مبارك عبدالله لقب الفئة المفتوحة، مسجلا 3.416 ثانية، وجاء ثانياً أحمد البلوشي بزمن قدره 3.495 ثانية، وثالثاً مشعل جاسم الفهد بزمن قدره 3.511 ثانية.

وتصدر متسابقو قطر فئة المعدلة " يو تي في"، حيث أحرز مهنا محمد النعيمي المركز الأول محققا 3.956 ثانية، وجاء ثانياً عبد الرحمن محمد النعيمي بزمن قدره 4.154 ثانية، وثالثاً عبد الله علي الدرمكي بزمن قدره 4.885 ثانية.

كما حقق عبد الله صالح السليطي من قطر المركز الأول في فئة البقي محققا 6.676 ثانية، وجاء ثانياً مواطنه مهنا محمد النعيمي بزمن قدره 3.675 ثانية، وثالثاً سيف ناصر الحاي بزمن قدره 3.772 ثانية.

وحصد محمد الهاملي لقب فئة "عجلتين وكالة"، مسجلا 4.686 ثانية، تلاه عبيد هياي المنصوري بزمن قدره 4.817 ثانية، وجاء ثالثا خلفان القمزي بزمن قدره 4.866 ثانية.