"الشارقة لعلوم الفلك" تنظّم فعالية لرصد "زخة شهب التوأميات"

الشارقة في 15 ديسمبر/ وام /نظّمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة فعالية فلكية لرصد زخة شهب التوأميات لعام 2025 تحت سماء الشارقة، وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ضمن أنشطتها المجتمعية الهادفة إلى نشر الثقافة الفلكية وتعزيز الوعي بعلوم الفضاء والفلك.

استُهل البرنامج بجلسة علمية تضمنت شرحاً لزخة شهب التوأميات وآلية رصدها، وأفضل أوقات المشاهدة، وإرشادات السلامة، إضافة إلى التعريف بخريطة السماء وطريقة استخدام وسائل الرصد المتاحة، كما تابع المشاركون رصد عدد من الكواكب ومجموعة من السدم والأجرام السماوية الأخرى.

وتُعد زخة شهب التوأميات من أبرز الظواهر الفلكية السنوية وأكثرها غزارة، إذ يتراوح معدل الشهب المشاهدة في المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي بين 60 و120 شهاباً في الساعة، وتمتاز بكون مصدرها الكويكب "3200 فايثون".