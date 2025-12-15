"الفجيرة للثقافة" تفوز بـ 4 جوائز في الملتقى الإعلامي العربي بالكويت

الكويت في 15 ديسمبر/ وام/ فازت هيئةَ الفجيرة للثقافة والإعلام بأربع جوائز ضمن جائزة الكويت للإبداع في دورتها الثالثة عشرة التي ينظمها الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت الذي يعقد كل عام احتفاءً بالتميّز والإبداع في المجالات الثقافية والإعلامية المتنوعة حيث فاز بالجائزة الفيلم المصوّر "الفجيرة ضوء لا ينطفئ" ضمن الأعمال الإعلامية المقدّمة من جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي، التي نظمتها الهيئة حيث عكس الفيلم بأسلوب بصري احترافي الهويةَ الثقافية والجمالية لإمارة الفجيرة والفيلم من فكرة وتأليف فاطمة يوسف.

كما فاز تلفزيون الفجيرة بجائزة عن برنامجه الوثائقي المتميز "جسور بين الثقافات"،من تقديم يسن صالح حيث أسهم البرنامج في تقديم صورة إيجابية عن التعايش والتفاهم بين الثقافات، من خلال حلقاته المتنوعة وضيوفه من خلفيات ثقافية مختلفة، الأمر الذي حظي باستحسان الجمهور والمتابعين، ونال إشادة المختصين في المجال الإعلامي.

كما حصلت إذاعتا الفجيرة FM وزايد للقرآن الكريم على جائزة أفضل محتوى إذاعي عن الأعمال التي شاركتا بها في الجائزة لهذا العام، وذلك تقديرًا للتميز الذي حققته الإذاعتان في تقديم محتوى إعلامي نوعي حظي بإشادة واسعة من الجمهور والمهتمين بالشأن الإعلامي.

وجاء هذا الفوز نتيجة لما قدمته الإذاعتان من برامج متنوعة وهادفة عكست المهنية والاحترافية في الطرح، وأسهمت في تعزيز الرسالة الإعلامية الهادفة وترسيخ القيم الثقافية والمعرفية في المجتمع.

وأكد سعادة ناصر اليماحي الرئيس التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام هذا التكريم في الملتقى ، وفوزالهيئة بـ "جائزة الكويت للإبداع" ،مشيرا إلى أن هذا الفوز يعكس دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، والرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والمتابعة المتواصلة للشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ، كما يؤكد المكانة التي تحظى بها إمارة الفجيرة ، وإسهامها في تعزيز الحراك الثقافي وترسيخ حضورها في المحافل العربية وما حققته من إنجاز رائد يعكس الجهود المبذولة من فرق العمل الإعلامية، وحرصها الدائم على الإرتقاء بالمحتوى الإعلامي والثقافي وتقديم رسالة إعلامية ثقافية مسؤولة تلبي تطلعات الجمهور، وتسهم في دعم المشهد الإعلامي المحلي.