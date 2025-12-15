642 مطية تشارك في أشواط المفاريد ضمن مزاينة مدينة زايد

أبوظبي في 15 ديسمبر / وام / سجلت مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، مشاركة 642 مطية من سلالات الإبل الأصيلة ضمن منافسات سن المفاريد (المحليات، المجاهيم، الوضح، المهجنات الأصايل)، والموزعة على 15 شوطاً خصص لها 140 جائزة، إذ أقيمت منافساتها بمنصة مزاينة الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

حضر إعلان النتائج وتتويج الفائزين، عيسى مطر الفلاحي ضيف شرف المزاينة، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، إلى جانب عدد من مُلاك الإبل والمهتمين بالمزاينات التراثية.

وأسفرت النتائج في شوط مفاريد أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن ذهاب المركز الأول إلى " صوغه " لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وكان المركز الثاني من نصيب " غزلان " لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، ونالت المركز الثالث " مراسيم " لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني، وحظيت بالمركز الرابع " الظبي " لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وحلت خامساً " افعال " لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان.

ونالت المركز الأول في شوط مفاريد أصحاب السمو الشيوخ و من يرغب من أبناء القبائل عام – الوضح، " ذخاير ابن سويد " لمالكها حسن سعود حسن المسعري الدوسري، وكان المركز الأول في شوط مفاريد المهجنات الأصايل من نصيب " الشبهانة " لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري.

أما في شوط مفاريد شرايا لابناء القبائل (1) - مجاهيم فحصدت المركز الأول " مرفوقه " لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري، وفي شوط مفاريد شرايا لابناء القبائل (1) - محليات استحقت المركز الأول " الكايدة " لمالكها صالح جابر صالح القمدة العامري، وفي شوط مفاريد شرايا لابناء القبائل (2) - مجاهيم نالت المركز الأول " سفينة " لمالكها نوح محمد مسلم علي الراشدي، واحتلت " لعبيه " لمالكها شهاب حمد ناصر المالكي المركز الأول في شوط مفاريد شرايا لابناء القبائل (2) – محليات.

وعلى صعيد متصل، دخلت شبوك المزاينة، صباح اليوم ، المطايا المشاركة في أشواط الحقايق الشرايا والتلاد للمجاهيم والمحليات بالإضافة إلى المهجنات الأصايل والوضح، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء غدٍ الثلاثاء عبر قناة بينونة ومنصات "تراثنا" على مواقع التواصل الاجتماعي وإذاعة مهرجان الظفرة (أف أم 90.1) في محيط موقع المزاينة، فيما تدخل صباح غدٍ الإبل المشاركة في منافسات أشواط اللقايا للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح.