20 قتيلا بفيضانات شرق بوليفيا

20 قتيلا بفيضانات شرق

سوكري - بوليفيا في15 ديسمبر /وام/ لقي 20 شخصا حتفهم جراء فيضان نهر بيراي الواقع في شرق بوليفيا عقب الأمطار الغزيرة .

وتشريد أكثر من ألفي عائلة

و أعلن نائب وزير الدفاع المدني البوليفي اليوم أن فيضان النهر تسبب أيضا بتشريد أكثر من ألفي عائلة،

وقال ألفريدو تروكي لإذاعة بانأميريكانا "للأسف، فإن الأرقام الرسمية تشير إلى عشرين قتيلا وعشرات المفقودين"، في ارتفاع لحصيلة الأمطار الغزيرة التي ضربت السبت بشكل رئيسي بلدتي إل تورنو ولا غوارديا.

يمر نهر بيراي عبر مدينة سانتا كروز، أكبر مدن بوليفيا من حيث عدد السكان، وعاصمتها الاقتصادية.

انهار جسر فوق النهر ولجأ الناس في إل تورنو إلى أسطح منازلها أو الأشجار هربا من السيول الموحلة التي اجتاحت الشوارع وغمرت كل شيء بالطين، قبل إرسال مروحيات لإنقاذهم.

وقال إيليا كاسترو سواريز، وهو مدرس في إل تورنو، لوكالة فرانس برس "اضطر ابني الى النوم على السطح وأنقذ بعض الأشخاص، من بينهم رجل مصاب بشلل في ساقه".

وأفاد نائب الرئيس إدمون لارا أن بعض العائلات فقدت جميع حيواناتها التي تستخدمها في الزراعة، بالإضافة إلى ممتلكاتها الشخصية.

وعقد الرئيس رودريغو باز اجتماعا طارئا ضمّ وزراء رئيسيين وكبار مسؤولي الشرطة والجيش لمناقشة الوضع. وقال إن بوليفيا تمرّ "بفترة بالغة التعقيد" نتيجة تداخل ظاهرتي النينيا والنينيو المناخيتين.

وأضاف باز "في هذه الأيام الأولى من موسم الأمطار، حطمنا جميع الأرقام القياسية المسجلة خلال الأعوام المئة الماضية".

تؤدي ظاهرة النينيو إلى ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط الهادئ، ما يُفضي إلى ارتفاع حرارة الطقس على مستوى العالم. أما ظاهرة النينيا فلها تأثير معاكس، إذ تُخفّض درجة حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المنطقة الاستوائية في المحيط الهادئ.