منصور بن محمد: إنجازات أبناء الإمارات في 2025 ستظل نموذجاً ملهماً لأجيال من الرياضيين

دبي في 15 ديسمبر/وام/ أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن عام 2025 شهد تحقيق أرقام قياسية وتجارب مميزة على صعيد الحركة الأولمبية الوطنية، ستظل نموذجاً مُلهِماً لأجيال من الرياضيين، لاسيما على صعيد تمثيل الوطن والتنافس حاملين رايته في كبرى المحافل الرياضية على المستويات القارية والدولية كافة.

ونوّه سموّه بما شهده العام الجاري من أفضل ثلاث مشاركات رياضية في تاريخ دولة الإمارات ضمن مستويات متنوعة، استهلّها أبناء الإمارات في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية في مسقط، محققين 23 ميدالية ملونة كأفضل مشاركة للإمارات في تاريخ هذا المحفل. كما نجح وفدنا الرياضي في تكرار الإنجاز على المستوى القاري، بحصد 31 ميدالية في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، محققين مجموعة من الأرقام القياسية المتقدمة والأزمنة المميزة، إلى جانب المشاركة في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي في المملكة العربية السعودية، حيث فاز وفد الإمارات بـ 27 ميدالية، مسجلاً أفضل نتيجة مقارنة بالنسخ الخمس الماضية من الحدث.

وثمّن سموّه تميز مستويات الرياضيين وما أظهروه من قوة إرادة وإصرار على الفوز والتميز في مختلف المحافل، على تنوّع تصنيفاتها، مشيراً إلى أن العامل المشترك كان دائماً الحرص على رفع عَلَم الدولة على منصات التتويج، وهو ما نجح فيه أبطال الإمارات، مقدمين أروع نماذج العطاء والتفاني في تمثيل الوطن في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، معرباً عن أمله في مواصلة تحقيق أبطال وبطلات الإمارات المزيد من الإنجازات الرياضية المشرّفة ضمن مختلف المنافسات الفردية والجماعية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، الذي عُقد برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم ، بمقر اللجنة في دبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع اعتماد مقترح تشكيل لجنة القيم والأخلاق باللجنة الأولمبية الإماراتية برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وتسمية سعادة فارس محمد المطوّع نائباً لرئيس اللجنة، إضافة إلى اعتماد مقترح تأسيس لجنة التضامن الأولمبي الإماراتي برئاسة سعادة فارس محمد المطوّع ، واعتماد سعادة أمل حسن بو شلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيساً للجنة المساواة بين الجنسين، واعتماد تشكيل اللجنة الإعلامية برئاسة سعادة إبراهيم العسم الزعابي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، إضافة إلى اعتماد التقرير الفني والإداري للجنة الأولمبية الإماراتية لعام 2025، والرؤية الفنية والإدارية وخطة النشاط الأولمبي للجنة للعام 2026.

وشهد الاجتماع التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية رقم (2/2025)، واعتماد عقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب اعتماد مدونة السلوك والأخلاق للبعثات الرياضية، واعتماد تكريم الرياضيين المشاركين بدورتيّ البحرين والرياض، على هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

وأعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، خلال الاجتماع، عن اعتماد شعار اللجنة الجديد وفق هويتها البصرية المعتمدة، كما تم استعراض مشاركة الدولة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب – البحرين 2025، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة – الرياض 2025.

واعتمد المجلس كذلك اللائحة المالية، والحساب الختامي للجنة للسنة المالية 2025، والميزانية التقديرية للسنة المالية 2026، إلى جانب تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2025. كما تم اعتماد ميزانية المشاركة للدورات الرياضية وفق خطة النشاط الأولمبي لعام 2026، واعتماد التقريرين الإداري والمالي لعام 2025، والحساب الختامي للسنة المالية 2025، والميزانية التقديرية للسنة المالية 2026، وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2025.

واطّلع الحضور خلال الاجتماع على تقرير استضافة دولة الإمارات للنسخة الأولى من مؤتمر القانون والإدارة الرياضية بمجلس التعاون الخليجي، المقرر عقده خلال شهر مايو من العام المقبل، كما تم الاطلاع على عرض مقترح اللائحة التنظيمية لتشكيل وإجراءات اللجنة المركزية لانتخابات الاتحادات الرياضية، واللائحة التنظيمية لتشكيل وإجراءات اللجنة المركزية للطُعون الانتخابية للاتحادات الرياضية، إلى جانب النظام الموحَّد لتأسيس الاتحادات الرياضية الخليجية، الوارد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي نهاية أعمال الاجتماع، اُلتقطت لسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع منتخب الإمارات للريشة الطائرة المتوّج بلقب كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق التي نظّمها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة على شاطئ خورفكان واختتمت منافساتها أمس.