منتخب الإمارات بطل العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق

خورفكان في 15 ديسمبر /وام/ توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بخورفكان أمس ، منتخب الإمارات بلقب كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق " سباق التتابع للمنتخبات" في إنجاز عالمي كبير بعد الفوز على الصين في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، وحقق منتحب البرازيل لقب ثلاثي الرجال والصين لقب ثلاثي السيدات.

وتم خلال الحفل إهداء درع البطولة للشيخ سعيد بن صقر القاسمي و سعادة محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة ونورا بيري رئيس لجنة التطوير والرياضة للجميع بالإتحاد الدولي، كما تم تكريم الجهات الراعية والداعمة التي أسهمت في نجاح الحدث.

وكانت المباراة النهائية لمسابقة التتابع للمنتخبات على شاطئ خورفكان مسك ختام البطولة، إذ شهدها جمهور غفير شجع بحرارة منتخب الإمارات الذي تغلب على الصين 60/54، فيما حصل منتخبا مصر والبرازيل على الميدالية البرونزية، وبالنسبة لمسابقة ثلاثي الرجال حصل فريق هونغ كونغ على المركز الثاني والميدالية الفضية وتبعه منتخبا الإمارات ومصر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، أما بالنسبة لثلاثي السيدات فقد حصلت بلغاريا على المركز الثاني والميدالية الفضية ثم هونغ كونغ واندونيسيا في المركز الثالث بالميدالية البرونزية، وأسدل الستار بحفل جميل للبطولة التي أقيمت على شاطئ خورفكان بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة من مختلف قارات العالم .

وأشاد سعادة عبدالملك جاني بنجاح البطولة وأثنى على الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وأشاد بالحضور الجماهيري وشكر أعضاء اللجنة المنظمة على جهودهم، كما شكر الجهات الراعية والداعمة والمتطوعين وممثلي وسائل الإعلام .

شارك سعادة محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبد الملك جاني وسعادة نورة الجسمي وممثلو الاتحاد الدولي وسعادة نورة الدرمكي رئيس قسم العلميات في شروق_شاطئ خورفكان وبخيت سعيد القرص مدير البطولة في تتويج الفائزين.

حضر حفل الختام سعادة المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي وسعادة سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وسعادة شيان يي نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات ،

تم خلال الحفل تكريم رئيس اللجنة المنظمة وسعادة نورة الجسمي نائب رئيس اللجنة، وسالم المزروعي المنسق العام، وبخيت سعيد القرص مدير البطولة والدكتور يوسف سالم الزعابي رئيس اللجنة الأمنية، وزكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام والتسويق، ويوسف حسن الحوسني رئيس لجنة الخدمات المساندة، والشيخ خالد بن فيصل القاسمي رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات، وجعفر سيد إبراهيم رئيس اللجنة الفنية، ومحمد صلاح منير مقرر اللجنة.