دبي في 16 ديسمبر/ وام/ أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فتح باب التسجيل للجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية، المقررة يوم السبت المقبل في ممشى مدينة دبي الطبية "المرحلة الثانية" بمنطقة الجداف في دبي، وذلك ضمن فئتي المحلية والمفتوحة.

واعتمدت اللجنة المنظمة إقامة شوطين للفئة المحلية، وفئتين مفتوحة للمؤسسات الحكومية والخاصة، مع إمكانية زيادة عدد الأشواط وفق أعداد القوارب المسجلة، حيث شهدت الجولة الأولى مشاركة 42 قارباً، منها 26 قارباً في الفئة المحلية.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن ترتيبات تنظيمية جديدة للجولة الثانية، أبرزها إلزام جميع القوارب بوضع رقم المحمل بشكل واضح على الرقعة الخلفية، وإجراء الفحوصات الفنية قبل انطلاق السباق، إلى جانب تنظيم قرعة لتحديد مواقع المتسابقين على خط البداية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المشاركين.