"مبادلة بايو" تُطلق منشأة لإنتاج أدوية متقدمة لعلاج الأورام

أبوظبي في 16 ديسمبر /وام/ أعلنت "مبادلة بايو"، الشركة الوطنية المتخصصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، عن افتتاح منشأة الأدوية عالية الفعالية التابعة لشركتها "بايوفنتشر هيلث كير"، وإطلاق ثلاثة أدوية أساسية لعلاج الأورام، يتم إنتاج بعضها محلياً لأول مرة كأدوية بديلة.

وتمثل هذه الخطوة إنجازاً محورياً في مسيرة تطوير المنظومة الدوائية في دولة الإمارات وضمان استمرارية توافر العلاجات الحيوية وسهولة الوصول إليها.

وتم تصميم المنشأة بمواصفات عالمية خصيصاً للتعامل مع المنتجات الدوائية المعقدة وعالية الفعالية، بما في ذلك أدوية الأورام والهرمونات، وتم بناؤها وفق أعلى معايير السلامة والجودة لتطابق المتطلبات المواصفات العالمية.

وتشمل الأدوية الأولى التي سيتم إطلاقها في هذه المنشأة: "ليناليدومايد (Lenalidomide)" الذي يُستخدم في علاج المايلوما المتعددة (الورم النقوي المتعدد)، وهو نوع من سرطانات الدم، و"بوماليدومايد (Pomalidomide)" وهو دواء ينتج محلياً لأول مرة في دولة الإمارات، ويُستخدم أيضاً لعلاج المايلوما المتعددة، حيث يوفر خياراً علاجياً إضافياً للتحكم في المرض، و"سونيتينيب (Sunitinib)" وهو علاج موجَّه يُستخدم لعلاج أنواع محددة من السرطان المتقدم أو المتفاقم.

وتُسهم "مبادلة بايو"، من خلال توفير هذه الأدوية الحيوية في السوق المحلية، في تعزيز الأمن الدوائي، وضمان استمرارية الإمدادات، وتقديم خيارات علاجية أكثر كفاءة من حيث التكلفة للمرضى في أنحاء دولة الإمارات.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، ورئيس مجلس إدارة "مبادلة بايو"، إن إطلاق هذه الأدوية محلياً لعلاج الأورام، يعد إضافةً مهمة إلى محفظة "مبادلة بايو" المتنامية، ويُسهم في تطوير الصناعات الدوائية في الدولة وتعزيز تقدُّمه، إلى جانب تحقيق فوائد جوهرية لمقدِّمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال تحسين الوصول إلى العلاجات الدوائية المتقدِّمة.

من جانبه قال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لـ"مبادلة بايو"، إن الشركة ملتزمة بتعزيز منظومة إنتاج الأدوية في دولة الإمارات، وإنها تضمن، من خلال الاستثمار في القدرات الوطنية وتقديم أدوية أساسية ومتقدمة لعلاج الأورام، توفير علاجات حديثة ومتاحة باستمرار للمرضى الذين يعتمدون عليها.

بدوره، قال حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لـ"مبادلة بايو"، إن الشركة تركز جهودها على تلبية أبرز الاحتياجات الطبية في دولة الإمارات، وإن المنشأة الجديدة بمواصفاتها العالمية، وإطلاق الأدوية الثلاث المتقدمة لعلاج الأورام، لا يعكسان توسع قدراتها الإنتاجية فقط، بل أيضاً التزامها الثابت بدفع عجلة الابتكار الدوائي الوطني وتقديم أدوية موثوقة وعالية الجودة تضمن وصولها إلى المرضى في جميع أنحاء الدولة.

ويأتي تأسيس المنشأة الجديدة وإنتاج أدوية الأورام محلياً ضمن إستراتيجية "مبادلة بايو" الشاملة لتعزيز الأمن الدوائي الوطني وضمان استدامة توفير العلاجات الأساسية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء قطاع دوائي متطور ومستدام.