"الوطني الاتحادي" يشكل لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الـ18

أبوظبي في 16 ديسمبر /وام/ اعتمد المجلس الوطني الاتحادي، تشكيل لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة رقم 11 لسنة 2023م.

وتضمن التشكيل اعتماد ثماني لجان دائمة برئاسة نخبة من أعضاء المجلس، بما يواكب متطلبات المرحلة التشريعية والرقابية ويعزز عمل اللجان المتخصصة، أولاها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى

برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري، وعضوية سعادة مضحية سالم المنهالي مقررا، وسعادة سالم حمد العامري، وسعادة ماجد محمد المزروعي، وسعادة هلال محمد الكعبي، وثانيها لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية برئاسة معالي

د.علي راشد النعيمي، وعضوية سعادة سارة محمد فلكناز مقررا، وسعادة أحمد مير هاشم خوري، وسعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسعادة فاطمة علي المهيري.

واعتمد المجلس تشكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي، وعضوية كل من سعادة خالد عمر الخرجي مقررا، وسعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وسعادة عائشة راشد ليتيم، وسعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة منى خليفة حماد، وسعادة ميره سلطان السويدي، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، برئاسة سعادة وليد علي المنصوري، وعضوية سعادة محمد عيسى الكشف مقررا، وسعادة عائشة إبراهيم المري، وسعادة ناعمة عبدالله الشرهان، وسعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي. ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، وعضوية سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررا، وسعادة آمنة علي العديدي، وسعادة حميد أحمد الطاير، وسعادة عائشة خميس الظنحاني، وسعادة محمد حسن الظهوري، وسعادة الدكتورة موزة محمد الشحي.

كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة الشؤون الصحية والبيئية، برئاسة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، وعضوية سمية عبدالله السويدي مقررا، وسعادة سالم راشد المفتول، وسعادة محمد أحمد اليماحي، وسعادة نجلاء علي الشامسي، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، وعضوية سعادة شيخة سعيد الكعبي مقررا، وسعادة حشيمة ياسر العفاري، وسعادة سلطان سالم الزعابي، وسعادة منى راشد طحنون. ولجنة رؤساء اللجان برئاسة معالي د.علي راشد النعيمي، وعضوية رؤساء اللجان الدائمة، وتختص بدراسة القضايا المشتركة المتعلقة بعمل اللجان وتطوير نظم عملها ورفع التوصيات بشأنها لهيئة مكتب المجلس.

ويأتي اعتماد تشكيل اللجان في إطار تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي في القيام بمسؤولياته التشريعية والرقابية، ودعم التكامل المؤسسي بين لجانه المتخصصة خلال المرحلة المقبلة.